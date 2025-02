Grammy-goðsögnin Roberta Flack látin

Flack greindi frá því árið 2022 að hún þjáðist af taugahrörnunarsjúkdómnum ALS og að hún gæti því ekki lengur sungið. Að sögn Ealaine Schock, útgefanda hennar, lést Flack heima hjá sér umkringd fjölskyldu sinni.

Frægðarsól Flack skein fyrst þegar hún var komin á þrítugsaldur. Clint Eastwood notaði lagið „The First Time I Ever Saw Your Face“ sem bakgrunnstónlist fyrir ástarsenu í kvikmyndinni „Play Misty for Me,“ þar sem Eastwood lék á móti Donnu Mills.

Árið 1972 hlaut Flack Grammy-verðlaunin fyrir plötu ársins og endurtók leikinn ári síðar með laginu „Killing Me Softly“. Hún varð um leið fyrsti listamaðurinn til að vinna Grammy fyrir bestu plötuna tvö ár í röð.