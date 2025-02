Málið hefur vakið mikla athygli vestanhafs en nýir forsvarsmenn ráðuneytisins hafa lýst því yfir opinberlega að þeir séu ekki að reyna að fella málið niður vegna skorts á sönnunargögnum eða vegna þess að litlar líkur séu á sakfellingu.

Þess í stað vilja þeir fella málið niður því það „kemur niður á getu Adams“ til að starfa með ríkisstjórn Donalds Trump hvað varðar farand- og flóttafólk sem heldur til í Bandaríkjunum með ólöglegum hætti og vegna þess að ákærurnar eiga að koma niður á getu hans til að hljóta endurkjör seinna á árinu.

Adams hefur verið ákærður fyrir mútuþægni, fjársvik og að þiggja ólögleg kosningaframlög frá erlendum einstaklingum.

Sjá einnig: Borgarstjóri New York lýsir yfir sakleysi sínu

Ráðuneytið vill fella málið niður með þeim hætti að hægt verði að taka það upp aftur á nýjan leik, þyki tilefni til. Það þykir til marks um að Trump, sem gæti alveg eins náðað Adams, vilji halda borgarstjóranum í nokkurs konar gíslingu út kjörtímabil hans.

Til marks um það mætti Adams í viðtal á Fox News í gær, þar sem hann sat við hlið Thomas Homan, sem Trump hefur skipað í embætti „landamærakeisara“ og hefur það hlutverk að draga úr flæði farand- og flóttafólks til Bandaríkjanna. Þar lýsti Adams því yfir að hann ætlaði að vinna með ríkisstjórninni.

Homan sagði í viðtalinu að ef Adams starfaði ekki með þeim, myndi Homan fara til New York.

„Og við munum ekki sitja á neinum sófa. Ég verð á skrifstofunni hans, ofan í hálsmálinu á honum, spyrjandi: Hvað í helvítinu varð um samkomulagið okkar?“ sagði Homan.

Sagði hættulegt fordæmi skapast

Danielle R. Sassoon, sem tók við embætti æðsta saksóknara Manhattan eftir að Trump tók við embætti, sagðist í bréfi sem hún sendi ráðuneytinu að hún gæti ekki framfylgt skipunni þar sem hún sagði hana ekki byggja á gildum grunni.

Í bréfinu, sem lesa má hér á vef New York Times, sagði hún að ástæðan sem forsvarsmenn dómsmálaráðuneytisins hefðu gefið væru slíkar að hún gæti ekki tekið þátt í þeim.

Hún sagði að eina ástæðan fyrir því að fella ætti málið niður væri að Adams gæti aðstoðað Trump með einhverjum hætti. Hún sakaði ráðuneytið um að skapa hættulegt fordæmi og sagði dómstóla ólíklega til að samþykkja niðurfellinguna.

Sassoon vísaði einnig til fundar sem haldinn var í lok janúar, sem sóttur var af starfandi aðstoðarríkissaksóknara, lögmönnum Adams og saksóknurum, þar sem lögmenn borgarstjórans töluðu berum orðum um að hann gæti aðstoðar Trump, en eingöngu ef málið yrði fellt niður. Þá hafi Emil Bove, áðurnefndur starfandi aðstoðarríkissaksóknari skammað saksóknara fyrir að skrifa niður minnispunkta á fundinum og gert þá upptæka af honum loknum.

Gaf saksóknurum klukkutíma til að skrifa undir

Hagan Scotten, saksóknarinn sem leiddi rannsóknina gegn Adams, sagði einnig af sér og sendi Bove einnig bréf. Þar fór hann einnig hörðum orðum um skipunina og sagði hana ekki samkvæmt lögum og venjum.

Í uppsagnarbréfi sínu skrifaði Scotten að sá lögmaður sem framfylgdi skipuninni væri annað hvort „fífl“ eða „heigull“.

Í kjölfarið var ákvörðunin um að láta málið niður falla lögð á borð sérstakrar skrifstofu saksóknara í Washington sem hafa það hlutverk að halda utan um lögsóknir gegn embættismönnum fyrir spillingu. Báðir saksóknararnir sem leiddu deildina sögðu af sér í stað þess að framfylgja skipun dómsmálaráðuneytisins og þrír aðrir lögmenn fylgdu þeim eftir.

Eric Adams á fundi með Thomas Homan í heimavarnaráðuneyti Bandaríkjanna. AP/Ed Reed

Washington Post segir að Bove hafi þá kallað aðra starfsmenn deildarinnar á sinn fund og skipað þeim að finna út úr því hver ætti að fara með niðurfellinguna fyrir dómara. Þeir sem vildu ekki gera það yrðu reknir og þeir sem gerðu það yrðu hækkaðir í tign.

AP fréttaveitan segir Bove hafa gefið lögmönnunum klukkutíma til að finna tvo til að skrifa undir kröfuna til dómarans og það virðist hafa gengið eftir.

Fréttaveitan hefur eftir heimildarmanni að í fyrstu hafi hópurinn ákveðið að segja upp, allir sem einn. Eldri saksóknari hafi þó stigið fram og sagst ætla að skrifa undir, ásamt öðrum, svo yngra starfsfólkið myndi ekki missa vinnuna.

Krafan ber nöfn Edward Sullivan og Antoinette Bacon, sem hafa bæði starfað lengi hjá deildinni.

Kalla eftir afsögn Adams

Áköll eftir því að Adams stígi til hliðar verða sífellt hærri. Á meðal þeirra sem hafa kallað eftir afsögn Adams, eða að Kathy Hochul, ríkisstjóri New York, víki honum úr embætti eru embættismenn og stjórnmálamenn frá New York borg.

Antonio Delgado, aðstoðarríkisstjóri, segir augljóst að Adams geti ekki lengur þjónað íbúum borgarinnar með hag þeirra og New York í huga. Þingkonan Alexandria Ocasio-Cortez, sem er frá New York, hefur sömuleiðis sagt að borgarstjórinn ógni öryggi íbúa New York. Segi hann ekki af sér verði að víkja honum úr embætti.

Fyrri sitt leyti hafði Hochul sagt að hún ætlaði sér ekki að víkja Adams úr embætti, þar til í gær. Þá sagði hún málið mjög alvarlegt og vildi ekki útiloka að víkja honum úr embætti. Hún þyrfti að skoða málið alvarlega.