Ósköp venjuleg kona ráðin sem leigumorðingi eftir kynni á stefnumótaforriti Jón Þór Stefánsson skrifar 12. ágúst 2025 23:08 Aimee Betro meðan hún verslaði á Bretlandi. Lögreglan í Bretlandi Bandarísk kona hefur verið sakfelld í Bretlandi fyrir að taka þátt í ráðabruggi sem snerist um að verða manni að bana. Rannsókn leiddi í ljós að konan, sem var í hlutverki leigumorðingja, þætti ósköpeðlileg og virtist ekki vera með nein tengsl við undirheima. Konan, sem heitir Aimee Betro og er frá Wisconsin-ríki, mun hafa verið klædd andlitsslæðu þegar hún reyndi að verða Sikander Ali, breskum karlmanni, að bana í Birmingham í september árið 2019. Hún er sögð hafa miðað skammbyssu að Ali, en þegar hún hafi hleypt af hafi byssan staðið á sér. Ali hafi hlaupið í burtu og komst því lífs af. Betro var framseld frá Armeníu, þar sem hún hafði dvalið síðan, fyrr á þessu ári til að svara til saka í Bretlandi. Það mun hafa reynst lögreglu og saksóknurum erfitt að fá hana aftur til Bretlands Málið má rekja til deilna tveggja fjölskyldna. Samkvæmt BBC höfðu feðgarnir Mohammed Aslam og Mohammed Nabil Nazir meiðst í slagsmálum í verslun sem faðir áðurnefnds Ali átti. Í kjölfarið hafi hatrammar deilur hafist milli fjölskyldanna tveggja sem hafi orðið til þess að feðgarnir ákváðu að fá einhvern til að ráða Ali af dögum. Þeir hafi einhverra hluta vegna leitað til Betro. Haft er eftir lögreglumanninum Alastair Orencas að tengsl hennar við undirheima virðist lítil sem engin. „Á yfirborðinu virðist hún vera venjulegur einstaklingur. En hún er síðan tilbúin að fremja svívirðilegt og bíræfið morð.“ Þess má geta að feðgarnir, Aslam og Nazir, hlutu báðir fjörutíu ára fangelsisdóm í fyrra fyrir sinn þátt í morðtilræðinu. Betro er sögð hafa kynnst Nazir, syninum, á stefnumótaforriti. Þau hafi hist í London og sofið saman þegar hún heimsótti Bretlands um áramótin 2018 til 2019. Þó virðist ekki liggja fyrir hvernig hún varð fyrir valinu sem leigumorðingi. Erlend sakamál Bretland Bandaríkin Mest lesið Stoltur faðir fegurðardrottningar gekk frá Gleðigöngunni með óbragð í munni Innlent Tólf milljónir í segulómtæki sem dró að sér skúringabúnað Innlent Ellefu ára hetja bjargaði systur sinni frá drukknun Innlent Stálu myndavélum fyrir þrjár milljónir: „Grunar að þessu hafi verið stolið eftir pöntun“ Innlent Margföld aðsókn í vökvagjöf: „Fólk er ekkert að gera þetta að gamni sínu“ Innlent Sendur til Íslands eftir þrætu um persónuupplýsingar innflytjenda Erlent Barinn við barinn en gerandinn farinn Innlent Komnir djúpt gegnum línu Úkraínumanna Erlent Áslaug Sigríður Alfreðsdóttir er látin Innlent Telur enn mögulegt að ná samkomulagi Innlent Fleiri fréttir Sendir frá Norður-Kóreu í „þrældóm“ í Rússlandi Greta Thunberg siglir á ný til Gasa Skoða að stofna viðbragðssveit gegn uppþotum í Bandaríkjunum Hernumin héruð horfi fram á þjóðernishreinsun Vara við afleiðingum samsæriskenninga eftir skotárás á heilbrigðisstofnun Komnir djúpt gegnum línu Úkraínumanna Smyglaði 850 skjaldbökum í sokkum frá Bandaríkjunum Albanese segir Netanyahu í afneitun Sendur til Íslands eftir þrætu um persónuupplýsingar innflytjenda Leiðtogar Evrópu ítreka sjálfsákvörðunarrétt Úkraínumanna Einn látinn og tíu slasaðir eftir stóra sprengingu „Þetta er í rauninni þreifingafundur“ Ákvörðun Trump valdabrölt: „Það á eftir að verða meira svona“ Kínverskt skip stórskemmt eftir árekstur við tundurspilli Neitar að birta dómsskjöl og gagnrýnir Trump-liða fyrir blekkingarleik Fordæmir dráp á blaðamönnum og vill sjá valkyrjur stíga harðar fram Sagður slaka á kröfum og útiloka ekki landsvæðaskipti Buðu ferðamönnum upp á „stjarnferðalag“ með heimablönduðu froskaeitri Sigar þjóðvarðliðum á götur Washington og setur lögregluna á sitt vald Ákæra stjórnendur flutningaskips vegna skemmda á sæstreng Sagður hafa unnið fyrir fjölmiðlateymi Hamas áður en stríðið hófst Fordæma „markviss“ dráp Ísraela á blaðamönnum á Gasa Boðar aðgerðir í þágu öryggis og fegrunar Washington D.C. Heimila sölu gervigreindar örflaga til Kína gegn hluta af ágóðanum Eyðilegging eftir skjálfta í Tyrklandi Ástralir hyggjast viðurkenna sjálfstæða Palestínu Drápu tvo blaðamenn og tvo tökumenn vísvitandi Sæti Artúrs logar Fundur Selenskí, Pútíns og Trump á næsta leiti Stór skjálfti reið yfir í Tyrklandi Sjá meira