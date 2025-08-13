Fréttir

Vara við eldislax í Hauka­dals­á

Agnar Már Másson skrifar
Samtökin segja augljóst að um eldislax sé að ræða.
Umhverifssjóðurinn varar við strokulax í Haukadalsá og segir að fjöldi stórra laxa allt að 90 sentímetrar að stærð hafi fundist neðarlega í ánni.

Icelandic Wildlife Fund, eða Umhverfissjóðurinn, birtir mynd á Facebook af fiskur sem mun hafa veriðst í Haukadalsá í Dölunum við Breiðafjörð í dag. 

Samtökin segja að fiskurinn sé „augljóslega eldislax“ og það megi meðal annars sjá á sporði og aflöguðum neðri kjálka.

Hópurinn við ána hafi landað að minnsta kosti þremur öðrum löxum af svipaðri stærð. 

„Samkvæmt lýsingum af staðnum er áin „full af fiski“ neðarlega, 80 til 90cm stórum,“ skrifa samtökin sem telja engar líkur á göngu stórlaxa á þessum tíma í ágúst. 

Allt bendi því til að þessi fiskur hafi sloppið úr sjókvíaeldi.

„Við biðjum veiðimenn um að vera á sérstöku varðbergi og sleppa alls ekki laxi sem lítur svona út heldur drepa hann og skila til erfðagreiningar hjá Hafrannsóknastofnun.“

Samtökin hafi haft samband við MAST, Fiskistofu og Hafrannsóknarstofnun og fengið staðfest að ekkert strok hafi verið tilkynnt. 

Á þessari mynd frá Hafró má sjá hvernig greina megi eldislax og villtan lax í sundur.Hafrannsóknarstofnun

„Enginn vafi leikur hinsvegar á að fiskurinn á myndinni er eldislax.“

Þó er bent á að nánast ómögulegt geti verið að greina á útliti eingöngu eldislax sem hefur sloppið ungur úr sjókví og gangi í ár eftir langa dvöl í hafi.

Þetta myndi ekki vera fyrsta sinn sem eldislax er veiddur í áni en í maí í fyrra greindu Veidar.is frá því að bræður hefðu veitt eldislax í Haukadalsá.

Freyr Frostason, formaður Umhverfissjóðsins, segir við fréttastofu að líklegast komi fiskarnir frá sjákvíum við Suðurfirðina á Vestfjörðum.

