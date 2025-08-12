Vara við afleiðingum samsæriskenninga eftir skotárás á heilbrigðisstofnun Kjartan Kjartansson skrifar 12. ágúst 2025 11:59 Lögreglumaðurinn David Rose sem féll fyrir hendi árásarmannsins sem skaut á höfuðstöðvar CDC í Atlanta var tveggja barna faðir og átti von á því þriðja. AP/Charlotte Kramon Maður sem lét byssukúlum rigna yfir skrifstofur bandarískrar heilbrigðisstofnunar fyrir helgi er sagður hafa verið knúinn áfram að samsæriskenningum um bóluefni gegn Covid-19. Núverandi og fyrrverandi starfsmenn vara við afleiðingum slíkra samsæriskenninga í kjölfar árásarinnar. Lögreglumaður lét lífið þegar þrítugur karlmaður hóf skothríð á fjórar byggingar Sjúkdómavarnastofnunar Bandaríkjanna (CDC) í Atlanta í Georgíu síðdegis á föstudag. Alls skaut maður um 180 skotum og braut á annað hundrað rúður í byggingunum sem hýsa skrifstofur stofnunarinnar, að sögn AP-fréttastofunnar. Árásarmaðurinn lést af völdum skotsára en ekki hefur verið gefið út hvort að hann svipti sig sjálfur lífi eða hvort að lögreglumenn hafi skotið hann. Hann er sagður hafa verið sannfærður um bóluefni gegn Covid-19 hafi gert hann þunglyndan og skapað hjá honum sjálfsvígshugsanir. Bóluefnin yllu öðrum einnig skaða en yfirvöld hylmdu yfir það. Stjórnendur CDC sögðu starfsmönnum á fjarfundi um helgina að árásin hefði verið markviss og að yfirlögðu ráði. Heimilidarmenn Washington Post innan stofnunarinnar segja að lögregla telji að skoðanir mannsins á bóluefnunum hafi verið tilefni árásarinnar. Lögregla gengur út frá að árásarmaðurinn hafi verið veikur eða talið sig vera það. Lyf við geðklofa fundust við húsleit á heimili hans, að sögn CNN-fréttastöðvarinnar. Nágranni árásarmannsins sagði staðarfjölmiðli í Atlanta að hann hefði ítrekað borið upp vantraust sitt á bóluefnum gegn Covid-19 í samtölum. Spurningar um ábyrgð heilbrigðisráðherrans Stoðlausar samsæriskenningar um öryggi bóluefnanna gegn Covid-19 hafa lengi verið á sveimi en Robert F. Kennedy yngri, heilbrigðisráðherra Bandaríkjanna, hefur verið einn helsti talsmaður þeirra. Hann hefur meðal annars kallað bóluefnin „banvænustu bóluefni sem framleidd hafa verið“. Í sömu viku og árásin átti sér stað tilkynnti hann að Bandaríkjastjórn ætlaði að hætta að fjármagna þróun svonefndra mRNA-bóluefna en þau hafa verið sérstök þráhyggju samsæriskenningasmiða eins og hans. Skotárásin hefur því vakið upp spurningar um ábyrgð Kennedy og annarra samsæriskenningasmiða. Margir starfsmenn CDC eru sagðir reiðir Kennedy og Donald Trump forseta, að sögn Washington Post. Trump hefur ekki fordæmt árásina og Kennedy þykir hafa brugðist seint og illa við. „Enginn ætti að verða fyrir ofbeldi þegar hann vinnur að því að vernda heilsu annarra,“ sagði Kennedy í yfirlýsingu um árásina. Sprungur eftir byssukúlur sjást á gluggum höfuðstöðva CDC í Atlanta í Bandaríkjunum. Maður haldinn samsæriskenningum um Covid-bóluefni lét skotin dynja á byggingunni.AP/Miguel Martinez/Atlanta Journal-Constitution Einn fyrrverandi starfsmaður CDC segir AP að áralöng rangindi um bóluefni og lýðheilsu hafi hlotið að hafa áhrif á geðheilsu fólks og „leiða til ofbeldis“ á endanum. Annar sagði Washington Post að bein tengsl væru á milli rógsins um CDC í kórónuveirufaraldrinum og vísvitandi lyga og upplýsingafals sem héldi áfram fram á þennan dag. „Margir þeirra sem eru uppsprettur þessara lyga eru nú með ræðupúltið og sveipaðir virðugleika embætta innan ríkisstjórnarinnar,“ sagði starfsmaðurinn. „Við verðum að gera okkur grein fyrir að fólk er að hlusta. Þegar þú fullyrðir hluti um öryggi og virkni bóluefna sem hefur ítrekað verið sýnt fram á að séu rangir getur það haft óviljandi afleiðingar,“ sagði Jerome Adams, fyrrverandi landlæknir Bandaríkjanna á fyrra kjörtímabili Donalds Trump forseta. Bandaríkin Skotárásir í Bandaríkjunum Bólusetningar Donald Trump Tengdar fréttir Ákvörðun ráðherra muni seinka viðbragði við faröldrum framtíðar Prófessor í smitsjúkdómalækningum segir ákvörðun heilbrigðisráðherra Bandaríkjanna um að rifta samningum um þróun mRNA-bóluefna vera slæmar fréttir fyrir heimsbyggðina. Hún muni seinka viðbragði við faröldrum framtíðar. Vagga vísindalegrar þekkingar sé að leggja upp laupana. 6. ágúst 2025 19:33 Hætta þátttöku í alþjóðlegu bólusetningarsamstarfi fyrir börn Heilbrigðisráðherra Bandaríkjanna og þekktur afneitari læknavísinda hélt reiðilestur yfir þátttakendum á fundi alþjóðlegs samstarfsverkefnis um bólusetningar barna í gær. Þar tilkynnti hann að Bandaríkin ætluðu að hætta að styrkja bólusetningarnar sem hafa bjargað milljónum mannslífa. 26. júní 2025 13:15 Rekur bólusetningaráð stjórnvalda á einu bretti Heilbrigðisráðherra Bandaríkjanna og þekktur andstæðingur bóluefna rak ráðgjafaráð alríkisstjórnarinnar um bólusetningar eins og það leggur sig. Ráðið hefur verið skipað læknum og vísindamönnum frá læknadeildum helstu háskóla landsins. 10. júní 2025 10:33 Mest lesið Sendur til Íslands eftir þrætu um persónuupplýsingar innflytjenda Erlent Margföld aðsókn í vökvagjöf: „Fólk er ekkert að gera þetta að gamni sínu“ Innlent Komnir djúpt gegnum línu Úkraínumanna Erlent Stórfelld líkamsárás og ráðist á dyravörð Innlent Kiðjabergsmálinu hvergi nærri lokið Innlent Kínverskt skip stórskemmt eftir árekstur við tundurspilli Erlent Albanese segir Netanyahu í afneitun Erlent Einn látinn og tíu slasaðir eftir stóra sprengingu Erlent B sé ekki best Innlent Mannréttindabarátta ekki í samkeppni um athygli Innlent Fleiri fréttir Vara við afleiðingum samsæriskenninga eftir skotárás á heilbrigðisstofnun Komnir djúpt gegnum línu Úkraínumanna Smyglaði 850 skjaldbökum í sokkum frá Bandaríkjunum Albanese segir Netanyahu í afneitun Sendur til Íslands eftir þrætu um persónuupplýsingar innflytjenda Leiðtogar Evrópu ítreka sjálfsákvörðunarrétt Úkraínumanna Einn látinn og tíu slasaðir eftir stóra sprengingu „Þetta er í rauninni þreifingafundur“ Ákvörðun Trump valdabrölt: „Það á eftir að verða meira svona“ Kínverskt skip stórskemmt eftir árekstur við tundurspilli Neitar að birta dómsskjöl og gagnrýnir Trump-liða fyrir blekkingarleik Fordæmir dráp á blaðamönnum og vill sjá valkyrjur stíga harðar fram Sagður slaka á kröfum og útiloka ekki landsvæðaskipti Buðu ferðamönnum upp á „stjarnferðalag“ með heimablönduðu froskaeitri Sigar þjóðvarðliðum á götur Washington og setur lögregluna á sitt vald Ákæra stjórnendur flutningaskips vegna skemmda á sæstreng Sagður hafa unnið fyrir fjölmiðlateymi Hamas áður en stríðið hófst Fordæma „markviss“ dráp Ísraela á blaðamönnum á Gasa Boðar aðgerðir í þágu öryggis og fegrunar Washington D.C. Heimila sölu gervigreindar örflaga til Kína gegn hluta af ágóðanum Eyðilegging eftir skjálfta í Tyrklandi Ástralir hyggjast viðurkenna sjálfstæða Palestínu Drápu tvo blaðamenn og tvo tökumenn vísvitandi Sæti Artúrs logar Fundur Selenskí, Pútíns og Trump á næsta leiti Stór skjálfti reið yfir í Tyrklandi Furðar sig á viðvaningshætti í Washington og segir fundinn óþarfan Fjórir karlmenn stálu Labubu í tugatali Sjaldan fleiri mótmælt ríkisstjórninni Íhugar að bjóða Selenskí eftir allt saman Sjá meira