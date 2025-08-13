Ámálaða merkið þótti ekki nógu flott

Merki Landsbankans sem málað var á stuðlaberg höfuðstöðva bankans við Reykjastræti þegar þær opnuðu 2023 hefur verið fjarlægt. Skilti með sama merki hefur verið komið upp í staðinn.
„Okkur fannst málaða merkið ekki koma nægilega vel út og því ákváðum við að láta hreinsa málninguna af og setja upp skilti með merki bankans,“ segir í skriflegu svari Rúnars Pálmasonar upplýsingafulltrúa Landsbankans við fyrirspurn fréttastofu.
Málningin var hreinsuð af og nýtt skilti sett upp í júlí. Rúnar vekur athygli á að merkið hafi verið málað á með umhverfisvænni málningu og því auðvelt mál að hreinsa hana af.
Landsbankinn færði stóran hluta starfsemi sinnar í nýtt húsnæði við Reykjastræti 6 haustið 2023. Húsið er 16.500 fermetrar en í því starfar utanríkisráðuneytið einnig.
Byggingin er áberandi hluti af miðborginni og einkennandi stuðlaberg prýðir veggi hennar. Það vakti athygli og jafnvel gagnrýni þegar Landsbankamerkið var málað á bert stuðlabergið um það leyti sem starfsemi hófst í bankanum.