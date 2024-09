🇳🇴 Bodø/@Glimt at home in Europe since 2020:



✅6-1 v Kauno Zalgiris 🇱🇹

✅3-1 v Zalgiris 🇱🇹

❌2-3 v Legia Warsaw 🇵🇱

✅3-0 v Valur 🇮🇸

✅2-0 v Prishtina 🇽🇰

✅1-0 v Zalgiris 🇱🇹

✅3-1 v Zorya Luhansk 🇺🇦

✅6-1 v Roma 🇮🇹

✅2-0 v CSKA Sofia 🇧🇬

✅2-0 v Celtic 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

✅2-1 v AZ 🇳🇱

✅2-1 v… pic.twitter.com/e7qgL4B8ki