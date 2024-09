⏪ Gamla markið - Alfreð Finnbogason gegn Tyrklandi í október 2016 í undankeppni HM 2018.



👀 Þessi afgreiðsla!



😍 One from the archives - Alfreð Finnbogason against Turkey in the 2018 World Cup qualifiers!#viðerumísland pic.twitter.com/QdOInB77r2