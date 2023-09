Rokkstjarnan hefði fagnað 80 árum en hljómsveit hans, The Doors naut gríðarlegra vinsælda á sjöunda og áttunda áratugnum. Sveitin var stofnuð í Los Angeles og samanstóð af söngvaranum Jim Morrisson, gítarleikaranum Ray Manzarek og trommaranum John Densmore.

Lifandi undirleikur og sögustund um leið

Í tilefni afmælissins er öllu tjaldað til í Háskólabíói þar sem hópur listamanna kemur saman og heiðrar minningu sveitarinnar. Afmælissýningin er með lifandi undirleik en um leið sögustund um líf og örlög þessa merka forsprakka hljómsveitarinnar.

Björgvin Franz vann Grímuverðlaunin sem söngvari ársins. aðsend

Söngvari ársins á Grímu verðlaununum, Björgvin Franz lifnar við í hlutverki Morrison ásamt hljómsveitinni The Doors tribute band sem leikur undir öll helstu lög sveitarinnar. Sérstakur sögumaður er Vera Illugadóttir sem mun varpa ljósi á sögu Morrisons og hljómsveitarinnar. Sviðsetning er í höndum Gretu Salóme.

„Ég hef elskað þennan söngvara frá því ég var unglingur eða síðan myndin með Val Kilmer kom út. Ég tók þessa aðdáun mína svo skrefinu lengra fyrir tæpum tuttugu árum á Gauki á Stöng með sömu snillingum og ég fæ að deila sviðinu með núna á laugardaginn. Þeir eru augljóslega bestu mennirnir í þetta enda Doors aðdáendur sjálfir og snillingar í að ná þessu 70´s sándi og væbi sem var í gangi á þessum tíma.

Á þeim tíma sem Björgvin og félagar trylltu líðinn á Gauknum mætti söngkonan Pink í salinn en hún var stödd hér á landi. „Hún var að spila á Íslandi og fylgdist meðal annars með okkur flytja Light My Fire. Eftir tónleikana sagðist hún hafa verið mjög sátt sem gladdi okkur mikið.

Björgvin Franz í hlutverki Morrison fyrir nítján árum. aðsend

Fyrr um daginn vorum við að hita upp og höfðum útidyra hurðina opna til að fá betra loft í salinn. Inn gengu bandarísk hjón sem áætluðu að þetta væru opnir tónleikar og settust í salinn. Þau hlustuðu gaumgæfilega og klöppuðu mikið. Eftir að æfingunni lauk komu þau að tali við okkur og sögðust hafa séð The Doors á skemmtistaðnum Whiskey a Go Go á Sunset Blvd í Los Angeles og hefðu því samaburð. Ég mun aldrei gleyma því sem þau sögðu næst: You sound just like them.

Björgvin þykir minna mjög á rokkstjörnuna. aðsend

Þegar Björgvin Þór og Franz Gunnarsson hjá Nordic Live events vildu svo halda upp á 80 ára afmæli Jims slógum við gamla Doors Tribute Bandið til en núna verður gengið skrefinu lengra og förum í enn leikrænni átt þar sem rokkstjarnan Vera Illuga fer yfir ævi Jims og Doors á sinn einstaka hátt á sviðinu í máli og myndum.

Tónleikarnir fara fram í Háskólabíói laugardaginn 23. september. aðsend

Það verður geggjuð sérhönnuð grafík við hvert lag uppi á skjá og það verða mikið af óvæntum uppákomum alveg frá því að fólk kemur inn í anddyrið og frá því að það kemur út. Við ætlum að skapa heildræna upplifun og taka það í gott LA partý frá árinu 1967.

Við erum orðin gríðarlega peppuð og ég er búinn að taka fram leðurbuxurnar svo partýið má hefjast mín vegna.“