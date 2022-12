Twin Peaks-leikari látinn

Framleiðandinn Sabrina Sutherland, sem vann náið með leikstjóra þáttanna, David Lynch, staðfestir fréttirnar í samtali við bandaríska fjölmiðla.

„Hann var einstök manneskja og verður ávallt hluti af Twin Peaks-fjölskyldunni okkar,“ segir hún í yfirlýsingu, að því er fram kemur í frétt Variety.

Strobel fór einnig með hlutverk Philip Gerrard í myndinni Twin Peaks: Fire Walk With Me, og framhaldsþáttaröðinni Twin Peaks: The Return árið 2017.

Persónan gegndi mikilvægu hlutverki í þáttunum, sérstaklega fyrir alríkislögreglumanninn Dale Cooper.

Stobel missti annan handlegg sinn í bílslysi þegar hann var sautján ára gamall.