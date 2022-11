Jim Jefferies sækir Ísland heim í maí

„Jim Jefferies er einn vinsælasti uppistandari sinnar kynslóðar. Hann hefur skemmt fólki um árabil um allan heim með beittum og ögrandi húmor sem einnig vekur fólk til umhugsunar. Hann hefur verið nefndur einn af topp fimm uppistöndurum heims og var valinn uppistandari ársins á Just for Laughs Festival sumarið 2019,“ segir í tilkynningunni.

„Eftir að hafa fengið glóandi umsagnir fyrir Oblivious túrinn er hann aftur mættur til leiks með viðkomu á skerinu okkar og kemur fram í Laugardalshöllinni 21. maí með nýju sýninguna sína .“

Jim hefur einnig skrifað undir bókaútgáfusamning, sett á laggirnar The Jim Jefferies Show á Comedy Central og heldur úti hinu geysivinsæla podcasti I Don't know about That with Jim Jefferies þar sem hann tekur á viðfangsefnum líðandi stundar með með sinni „no bullshit“ aðferðafræði.

Intolerant kom út á Netflix á síðasta ári.