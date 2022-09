„Hausinn minn er eina heimilið sem ég mun búa í alla ævi“

Innblásturinn er fastur liður hjá Lífinu á Vísi þar sem rætt er við ólíkt fólk um hvað veitir því innblástur í tilverunni og hvaða ráðum þau luma á varðandi andlega heilsu.

Hver ert þú í þínum eigin orðum?

Ég myndi bara segja listamaður í mótun og stöðugri leit að leiðum til að tengjast fólkinu og umhverfinu í kringum mig í gegnum líf og list.

Því lífið er list ef maður er opinn fyrir því.

Ef ég ætti að gefa jarðtengdara svar þá væri það 24 ára Reykjavíkurmær sem elskar að kaupa notuð föt og drekka kaffi.

Hvað veitir þér innblástur?

Eins og ég sagði áðan þá er lífið list ef maður er opin fyrir því svo ég reyni að finna innblástur í öllu. Hvort sem það er veruleikinn í kringum mig, vinir, fjölskylda og atburðir eða listform eins og tónlist, bíó og leikhús.

Ég hef samt sérstakan áhuga á orðum og er alltaf að leita að litlum setningum og brotum sem setja eitthvað í samhengi fyrir mér.

Það er fátt betra en að finna lítið ljóð eða heilræði sem hjálpar manni að skilja sjálfa sig eða fólkið í kringum mann.

Hvað er þitt besta ráð til að næra andlega heilsu?





Fyrir mig er það að vera skapandi. En annars hjálpar það mér líka mest að takmarka áreiti eins og samfélagsmiðla um stund og einblína á það sem skiptir mig máli. Verja tíma með fólkinu mínu, fara út í náttúruna, sofa vel og borða góðan mat.

Ég reyni líka að vera meðvituð um að hausinn á mér er eina heimilið sem ég mun búa í alla ævi og það er á minni ábyrgð að það sé fallegur og öruggur staður.

Það getur verið erfitt að hleypa ekki óþægilegum hugsunum inn en þá finnst mér auðveldara að reyna að búa til jákvæðar og nærandi hugsanir. Ef maður æfir sig í því þá verður alltaf auðveldara að halda þeim í meiri hluta.

Hvernig er hefðbundinn dagur í þínu lífi?

Eins og er þá vinn ég mest á kvöldin og um helgar við að spila og koma fram.

Þannig ég reyni bara að vakna einhverntíman fyrir hádegi og fá mér kaffi. Ég kemst stutt áfram án þess.

Á góðum degi næ ég að kíkja í rækt eða sund. Þar næst sinni ég vinnu sem getur verið ólík frá degi til dags. Það er allskonar skipulag og bókanir. Ég er oft að læra texta eða undirbúa hlutverk, útgáfur eða gigg. Ég fer líka nokkrum sinnum í viku upp í Tónhyl þar sem ég er með hljóðver og vinn í tónlist. Þessa dagana er ég að vinna í næsta lagi sem heitir Vinir sem er væntanlegt bráðlega. Á kvöldin mæti ég svo upp í leikhús eða á bókuð gigg. Ef ég er ekki að deyja úr þreytu eftir það horfi ég kannski á einn þátt uppi í sófa þegar ég kem heim til að ná mér niður eftir daginn.

Uppáhalds lag og af hverju?

Ég hef haldið upp á lagið As the world falls down með David Bowie frá því að ég man eftir mér. Það er úr kvikmyndinni Labyrinth sem er mjög steiktur fantasíu söngleikur sem hann lék bæði í og gerði músíkina. Myndin er soldið absúrd en þetta lag finnst mér færa hana alveg inn í hjartað. Lagið hefur margar merkingar fyrir mér og hefur verið uppáhalds lagið mitt í gegnum lífið frá því ég var barn.

Uppáhalds matur og af hverju?

Það er fátt betra en fiskisúpa í mínum huga. Það er hægt að fara svo margar leiðir að henni. Það er hægt að skella í snögga og ódýra súpu eða nostra við hana með betri hráefnum og borða hana við fínustu tilefni. Ég vil helst samt ekki skelfisk í hana. Bara góðan fisk og þá er ég alltaf sátt.

Besta ráð sem þú hefur fengið?

Amma mín er mín stærsta fyrirmynd og skortir aldrei heilræði. Hún talar mikið um að velja hið bjarta og jákvæða og taka lífinu mátulega alvarlega.

Svo ef ég er kvíðin eða stressuð segir hún alltaf; þetta fer aldrei verr en djöfullega. Mér finnst það aðallega svo fyndið að ef ég hugsa þetta mæti ég lífinu með meiri léttleika.

Hvað er það skemmtilegasta við lífið?

Þegar stórt er spurt. Ætli það sé ekki óvissan. Allar gjafirnar sem lífið á eftir að færa manni, litlar og stórar. Það er engin leið til að vita fyrirfram.

Lífið finnur stöðugt leið til að koma manni á óvart þegar maður heldur að maður sé kominn með hlutina á hreint. Það er ógnvekjandi en líka fallega spennandi.