„Lítið ömmugull á leiðinni“ hjá Siggu Lund

Sigríður Lund Hermannsdóttir, betur þekkt sem Sigga Lund, er að verða amma. Elí Þór Gunnarsson, sonur Siggu, á von á barni með eiginkonu sinni, Lilju Vöku Björnsdóttur.
Sigga Lund greindi frá fregnunum á Instagram-síðu sinni í gærkvöldi.
„Það er lítið ömmugull á leiðinni. Amma Sigga bíður spennt,“ skrifaði hún við færsluna sem innihéldu sónarmynd af fóstrinu og myndbandi af viðbrgöðum ömmunnar tilvonandi.
Einkabarn Siggu, Elí Þór Gunnarsson, á von á barni með eiginkonu sinni, Lilju Vöku Björnsdóttur, en fyrir á Lilja einn son.
Síðastliðin tvö ár hafa verið viðburðarrík hjá Siggu Lund, í byrjun árs 2024 var henni sagt upp hjá Bylgjunni eftir langan og farsælan feril og seinna sama ár flutti hún til Siglufjarðar.