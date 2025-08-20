Lífið

Ó­mót­stæði­leg ítölsk steikarloka úr smiðju Hildar Rutar

Svava Marín Óskarsdóttir skrifar
Hildur Rut deilir reglulega girnilegum uppskriftum með fylgjendum sínum á Instagram.

Þó svo að ágústmánuður sé að líða undir lok er enn heitt í veðri og því kjörið að kveikja á grillinu og bjóða góðum gestum í mat. Matgæðingurinn Hildur Rut Ingimarsdóttir deildi uppskrift að ljúffengum ítalskum steikarsamlokum sem gætu auðveldlega ratað á matseðil ítalsks veitingahúss.

Hildur Rut deilir reglulega girnilegum uppskriftum með fylgjendum sínum á Instagram og á uppskriftarsíðunni Gerum daginn girnilegan.

Hráefni

  • 3 stk mínútusteikur. U.þ.b. 400–450 g samtals.
  • Ólífuolía til steikingar
  • Salt og pipar
  • 2 stk laukar
  • Smjör til steikingar, u.þ.b. 50 g.
  • 8 stk sneiðar af góðu súrdeigsbrauði eða ciabatta
  • 1 stk Aarrabiata sósa frá Filippo Berio. 1-2 msk á hverja sneið.
  • Rifinn parmesan ostur
  • 2 stk burrata kúlur
  • Klettasalat
  • 120 g kirsuberjatómatar, skornir í tvennt
  • Fersk basilika

Leiðbeiningar

  1. Kryddið mínútusteikurnar með salti og pipar og steikið á heitri pönnu í smá ólífuolíu – rétt undir einni mínútu á hvorri hlið, eða þar til þær eru fullkomlega eldaðar, eftir þykkt. Látið hvíla og skerið í þunnar sneiðar.
  2. Sneiðið laukinn og steikið á vægum hita upp úr smjöri í 10 -15 mínútur,eða þar til hann verður mjúkur og gylltur.
  3. Steikið brauðsneiðarnar á báðum hliðum upp úr smjöri á pönnu þar til þær verða gullinbrúnar og stökkar að utan.
  4. Raðið brauðinu á bökunarpappír á ofnplötu. Smyrjið með arrabiata sósu, stráið parmesanosti yfir og dreifið smjörsteiktum lauk ofan á.
  5. Bakið í ofni við 200°C í um 8–10 mínútur, þar til brauðið er heitt og osturinn aðeins farinn að bráðna.
  6. Takið úr ofni og toppið með rifnum burrata (1/4 kúla á hverja sneið), klettasalati, nautakjöti, tómötum og ferskri basiliku.
  7. Berið fram strax – þá helst með góðu víni og fólki sem kann að meta steik í samlokuformi.
