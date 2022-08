Innblásturinn er fastur liður hjá Lífinu á Vísi þar sem rætt er við ólíkt fólk um hvað veitir því innblástur í tilverunni og hvaða ráðum þau luma á varðandi andlega heilsu.

Hver ert þú í þínum eigin orðum?

Maður er svo margt. Ég er dóttir, systir, vinkona, maki, tónlistarkona, jógakennari og svo framvegis. En ég horfi á sjálfa mig sem sál eða meðvitund að upplifa lífið sem manneskja.

Sumum finnst þetta mögulega mjög skrítið svar en mér finnst mjög fallegt að geta horft á sjálfa mig á þennan hátt og það hjálpar mér betur að skilja aðra.

Hvað veitir þér innblástur?

Innblásturinn tengist yfirleitt lífinu sjálfu, sögum af fólki sem er að gera magnaða hluti og tilfinningum og upplifunum hjá sjálfri mér og öðrum og það lætur ljós sitt skína yfirleitt í tónlist eða ljóðum. Ég byrjaði mjög ung að semja og skrifa og með aldrinum fann ég hversu mikla útrás ég fékk út úr því, eins og það gæfi mér einhvern ákveðin tilgang og ég tók ákvörðun fyrir rúmum þremur árum að deila því með fólki og fara gefa út mína eigin tónlist.

Hvað er þitt besta ráð til að næra andlegu heilsuna?

Mitt besta ráð er að hlusta á tilfinningar sínar, leyfa sér að finna fyrir þeim og reyna svo að vinna úr þeim. Að hvílast þegar þörf er á, dansa, fara út að hlaupa eða í göngur til að fá útrás. Tala við vini, fjölskyldu eða jafnvel sálfræðing þegar þess þarf.

Maður berskjaldar sig rosalega þegar maður talar um tilfinningar sínar og mér fannst mjög erfitt fyrst að biðja um hjálp þegar ég þurfti virkilega á því að halda, en ég hef áttað mig á því að það er ekki veikleiki heldur ákveðinn styrkur í því.

Hvernig er hefðbundinn dagur í þínu lífi?

Það er mjög mismunandi en ég byrja daginn yfirleitt á að setja á tónlist, drekka vatn, borða banana, taka inn vítamín og græja mig fyrir vinnuna. Eftir vinnu slaka ég aðeins á eða dett inn í tónlistina, sem texta og æfi mig að syngja, og svo fer ég að kenna jóga. Eftir jógatímann hlusta ég á líkaman og fer annað hvort að hreyfa mig, í göngur, ræktina, sund eða beint í kósý gírinn og heita pottinn heima.

Svo enda ég daginn á því að kveikja á kertum og hafa það huggulegt.

Uppáhalds lag og af hverju?

Toxic með Britney Spears er uppáhalds lagið mitt. Britney var uppáhalds söngkonan mín þegar ég var lítil og ég gjörsamlega missti það þegar Toxic kom út, bjó til dans við lagið og söng í míkrófóninn heima.

Uppáhalds matur og af hverju?

Held ég þurfi að segja pizza. Það er soldið my go to þegar ég veit ekki hvað ég vil fá mér og það er mjög erfitt að klúðra pizzu.

Besta ráð sem þú hefur fengið?

Fókuseraðu á hluti sem þú getur stjórnað.

Hvað er það skemmtilegasta við lífið?

Húmor. Að hafa húmor fyrir sjálfum sér og lífinu gerir lífið svo hundrað sinnum skemmtilegra. Að taka sjálfum sér og þessu ferðalagi ekki of alvarlega er ákveðið frelsi.