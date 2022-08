Leikkonan Denise Dowse látin

Systir Denise, Tracy Dowse, staðfesti andlát systur sinnar á Instagram í dag en Denise hafði undanfarið háð baráttu við heilahimnubólgu og hafði verið sett í dá fyrir þremur dögum síðan.

Denise Dowse hóf feril sinn í sjónvarpi árið 1989 í þáttunum Alomst There og næstu þrjá áratugi lék hún í fjölda sjónvarpsþátta, þar á meðal Seinfeld, Buffy the Vampire Slayer, ER, The Mentalist, Monk og House. Þá lék hún einnig í kvikmyndum á borð við Requiem for a Dream, Starship Troopers, Coach Carter og Sneakers.

Hún er þó líklega þekktust fyrir hlutverk sitt sem Yvonne Teasley í Beverly Hills, 90210 á tíunda áratugnum.