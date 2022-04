Sætir og súrir sigrar á Grammy verðlaununum

Slegið á létta strengi

Hátíðin var haldin í MGM Grand Garden leikvanginum í Las Vegas og var hún alls þrjár og hálf klukkustund. Trevor Noah var kynnir á hátíðinni og ákvað að slá á létta strengi eftir atvikið á Óskarsverðlaunahátíðinni síðustu helgi þar sem Will Smith sló Chris Rock.

„Við ætlum að hlusta á tónlist, við ætlum að dansa og við ætlum að syngja og við ætlum að halda nöfnum fólks út úr munninum á okkur,“

sagði hann og vitnaði þar með í Will sem bað Chris um að gera nákvæmlega það við nafn konunnar sinnar eftir að hann gekk upp á svið og sló hann.

Skilaboð frá Zelensky

Vólódímír Selenskí, forseti Úkraínu, kom með áhrifamikil skilaboð og ávarpaði gesti hátíðarinnar á myndbandsupptöku. Á eftir skilaboðunum fylgdi atriði þar sem úkraínska söngkonan Mika Newton söng lagið Free við undirspil John Legend.

„Í Úkraínu berjumst við gegn Rússum, sem færa okkur hræðilega þögn með sprengjum sínum. Þögn dauðans. Fyllið þögnina með tónlist. Fyllið hana í dag. Til að segja sögu okkar. Dreifið sannleikanum um stríðið á samfélagsmiðlum, í sjónvarpinu.“ sagði Selenskó og hélt áfram:

„Styðjið okkur hvernig sem þið getið. Á hvaða hátt sem er... en enga þögn,“

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=GLQiy6HELQQ">watch on YouTube</a>

Alsælir sigurvegarar

Jon Batiste tók flest verðlaunin

Jon Batiste vann fyrir plötu ársins með plötunni We are en hann var með flestar tilnefningar kvöldsins, alls ellefu talsins og vann hann fimm verðlaun. Hann byrjaði kvöldið með frábæru atriði þar sem hann söng Freedom og naut sín á píanóinu. Jon Batiste er yfir húsbandinu í The Late Show með Stephen Colbert.

Silk Sonic

Silk Sonic voru tilnefndir í fjórum flokkum en það eru þeir Bruno Mars og Anderson .Paak. Þeir tóku heim verðlaun fyrir samsetningu á lagi (e. record) og lag ársins fyrir Leave the Door Open.

Olivia Rodrigo vann þrenn súr verðlaun

Olivia var tilnefnd til sjö verðlauna fyrir plötuna sína Sour og vann sem besti nýi tónlistarmaðurinn, besta popp sönginn á plötunni Sour og fyrir bestu einstaklings popp framkomu á laginu Drivers license.

Hún kom fram á hátíðinni þar sem hún söng lagið Drivers License bakvið stýrið á vintage Mercedes bíl. Lagið var meðal annars tilnefnt sem lag ársins þó það hafi ekki unnið. Þetta var í fyrsta skipti sem hún vann Grammy verðlaunin.

Doja Cat og SZA

Doja cat og SZA unnu sem besta popp tvíeykið fyrir lagið Kiss Me More. Doja cat sagðist aldrei hafa tekið jafn stutta baðherbergis pásu og hljóp þaðan beint á sviðið að taka á móti verðlaununum sem hún þakkaði fyrir með orðunum:

„Ég á það til að gera lítið úr hlutum en þetta er stórt mál.“

Weeknd vann þrátt fyrir að sniðganga hátíðina

Tónlistarmaðurinn The Weeknd var ekki ánægður í fyrra þegar platan hans After Hours var yfirlitin. Hann vann þó í gær fyrir rapp samstarf sitt í laginu Hurricane með Kanye West.

Hann sagði í mars í fyrra að honum stæði nú á sama um verðlaunin en áður hafði hann unnið þrenn slík verðlaun sem hann segir að þýði ekkert fyrir sér lengur.

Mögnuð atriði

Tónlistaratriðin voru frábær og fengu stjörnurnar að njóta sín á sviðinu. Það voru meðal annars þau Olivia Rodrigo, BTS, Lil Nas X, Silk Sonic, Billie Eilish, J Balvin, Carrie Underwood og Lady Gaga sem komu fram.