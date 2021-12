Tristan Thompson og Khloé hafa átt í stormasömu sambandi frá árinu 2016 en þau eignuðust dótturina True árið 2018.

„Við vitum að hann hélt framhjá Khloé þegar hún var á steypinum, alveg að fara eiga. Hann kyssti síðan bestu vinkonu litlu systur Khloé, hana Jordyn Woods. Svo komu fréttir í júní að hann hefði farið með tveimur stelpum inn á hótelherbergi og þau hættu þau saman í kjölfarið af því, í fimmta skiptið.

En núna á fimmtudaginn komu fréttir af því að maðurinn eigi barn með einhverjum einkaþjálfara sem enginn veit hver er,“ segir Hollywood-spekingurinn Birta Líf Ólafsdóttir sem fer yfir allt það helsta frá Hollywood í Brennslutei vikunnar.

„Þetta er raunverulegt dæmi“

Slúðurmiðlar vestanhafs hafa greint frá því að barnið hafi komið í heiminn þann 2. desember síðastliðinn. Þá hafa slúðurmiðlarnir einnig grafið upp raunverulegt dómsmál sem er í gangi vegna þessa.

„Ég veit hann hefur áður verið sakaður um að gera einhverjar óléttar en þetta er raunverulegt dæmi. Hún segir að þau hafi verið búin að vera sofa saman í marga mánuði en þetta tiltekna skipti sem hún varð ólétt gerist í mars.“

Á þeim tímapunkti var Thompson hins vegar í föstu sambandi með barnsmóður sinni Khloé. Birta bendir á að það megi sjá á Keeping Up With The Kardashians þáttum frá þessum tíma og afmæliskveðju sem Khloé skrifaði til Thompson í þessum sama mánuði.

Í afmæliskveðjunni segir Khloé að þau sem komast í gegnum erfiðleika saman, þeim er ætlað að vera saman. Þar má ætla að hún sé að vísa til fyrri erfiðleika úr þeirra sambandi en vissi þá ekki hvað koma skyldi.

„Þarna eru þau bara full-on svo hamingjusöm og þarna er hann bara að sofa hjá annarri.“

Í raunveruleikaþætti Kardashian-fjölskyldunnar má sjá það að á þessum tíma voru þau Tristan og Khloé að reyna að eignast barn saman og því þvertekur Birta fyrir það að þau hafi verið í opnu sambandi.

„Það er ekki ennþá búið að staðfesta það að hann eigi barnið. En það má sjá það í þessum gögnum að hann viðurkennir að þau hafi sofið saman. Þannig hann er búinn að viðurkenna upp á sig framhjáhald en segir að hann þurfi að fá DNA test til þess að staðfesta þetta.“

Í þættinum segir Birta einnig frá því að búið sé að blása af hnefaleikabardaga YouTube-stjörnunnar Jake Paul og fyrrverandi Love Island-keppandans Tommy Fury sem stóð til að yrði þann 18. desember, sökum beinbrots Fury. Þess í stað muni bardagakappinn Tyron Woodly slást við Paul.

Þá segir ræðir Birta einnig nýjustu fréttir af Megan Fox og Machine Gun Kelly og þeim Kim Kardashian og Pete Davidson.

Hér að neðan má hlusta á Brennslute vikunnar í heild sinni.