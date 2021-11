Sons of Anarchy-stjarna látin

TMZ segir að Lucking hafi andast á heimili sínu í Las Vegas í lok síðasta mánaðar.

Lucking fór með hlutverk Piney Winston í þáttunum Sons of Anarchy sem framleiddir voru á árunum 2008 til 2014.

Auk þess gerði hann garðinn frægan fyrir hlutverk sín í vestranum og spennumyndinni The Magnificent Seven Ride frá árinu 1972 og gaman- og spennumyndinni The Rundown frá árinu 2003. Þá lék hann á móti Faye Dunaway í myndinni Oklahoma Crude á sjöunda áratugnum.

Ekki hefur fengist upp gefið hvað dró Lucking til dauða, en hann lætur eftir sig eiginkonu, tvær dætur, barnabörn og systur.