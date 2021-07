5 år 150+ kampe senere og endelig er klubben tilbage hvor den hører til, på toppen af dansk fodbold. Til fansene, medspillere, stab og alle omkring Brøndby IF lyder det et stort tak! Jeg håber jeg kommer til at se jer igen.



Engang Brøndby, altid Brøndby.

På gensyn, Hjörtur pic.twitter.com/6McZo9Pmxf