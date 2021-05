Booka Shade spila i PartyZone

Í þættinum voru nokkur glæný lög spiluð sem eiga það öll sameiginlegt að vera æði og löðrandi í sumri.

Chemical Brothers, Jayda G, Kruangbin og meira segja sjálfur Paul McCartney koma við sögu.

Múmía kvöldsins var topplag PartyZone listans fyrir 30 árum síðan.

Þeir félagar kynntu þennan lista á framhaldsskólastöðinni Útrás, í kjallaranum í Fjölbrautarskólanum Ármúla Laugardagskvöldið 12.apríl 1991, og áttu eftir að kynna vikulega og síðar mánaðarlega til dagsins í dag.

Þetta var fyrsti PartyZone listinn. Listinn var alltaf valinn af plötusnúðunum sem mættu með plötukassana sina í þáttinn og þeir röðuðu plötunum saman, oft var rifist og mikill hiti við val listans. PartyZone listinn var stórmál fyrir plötusnúðana og þarna komu menn saman og komust að niðurstöðu. Þess vegna verður þessi dagskrárliður alltaf að teljast hjarta þáttarins, enda að fagna 30 ára afmælinu.

Lagið sem var á toppnum er ofurklassík, Take Me Away - True Faith with Final Cut lag sem upphaflega kom út 1989 en var endurútgefið og remixað þarna vorið 1991. Þetta er í miðju Rave tímabilinu og þetta lag varð einn stærsti slagari þess tíma og ef fólk vill rifja upp Rave partýin frá tíunda áratugnum þá verður þetta lag að vera með. Það er gaman að skoða listann, það má sjá á honum að ólöglegu vöruhúsapartýin (öðru nafni RAVE) voru aðalmálið og nýja punkið í neðanjarðardanstónlistinni.

Plötusnúðar þáttarins eru bestu vinir PartyZone, þýsku mimimal hústeknó hetjurnar Booka Shade sem hafa komið þrisvar hingað til lands á vegum þáttarins, nú síðast á Iceland Airwaves hátíðina 2019.

Lagalisti:

Þáttastjórnendur

Pretty Boys Khruangbin & Paul Mcartney

Just Like Icecream Igor Gonya

All I Need Jayda G

Back Tonight (Aeroplane remix) Miguel Migs ft. Martin Luther

The Darkness that you Fear Chemical Brothers

Downtown Honey Dijon

I Can´t Explain The Juan Maclean

Supermercado De Madre (Ada remix) Popnoname

Take Me Away (Pin Up Girls remix) True Faith with Final Cut (Múmían frá 1991)

Syomphomaniac Soulista ft. Karmina Dai

Luminosa Anunaku

Morning Vibes (Francesco Pico Remix) Kamilo Sanclemente & Dabeat

My Golden Cage (Kasper Koman 6AM remix) Guy Mantzur & Khen

Small Talk Booka Shade ft. SOHMI

Our World (Bjarki Swipe Right mix) GusGus

DJ sett Booka Shade.

Tim Engelhardt - Attached (Rodriguez Jr Remix)

Booka Shade - Pray (Monkey Safari Remix)

Cioz - Focus Pocus

Mattheis, Amandra - Droning Poem

Booka Shade, Bontan - St. Kilda Nights (Club Mix)

Aiwaska - Darkness (Patrice Baumel Remix)

Booka Shade, Felix Raphael - Follow

BOg - Corso

Pete Tong, Alex Kennon - Apache

8Kays - Triangle

Matador - Vulture

Worakls - Entrudo (Booka Shade Remix)