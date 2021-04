Sara Björk ólétt

Well this year turned out to be á little bit different then we thought !



Turns out we are going to be three in November 😍👶🏻🙅🏻‍♀️🤰🏻



Jæja lítur út fyrir að við verðum 3 í Nóvember 😍

Það sem við hlökkum til 😍🥰👶🏻 pic.twitter.com/KjJXcWwFTQ