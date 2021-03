Leikarinn George Segal er allur

George Segal hafði í seinni tíð gert garðinn frægan fyrir hlutverk sitt í þáttunum Just Shoot Me! og The Goldbergs.

Bandaríski leikarinn George Segal er látinn, 87 ára að aldri. Hann gerði garðinn frægan meðal annars fyrir hlutverk í myndum á borð við Who’s Afraid of Virginia Wolf og sjónvarpsþáttunum Just Shoot Me! og The Goldbergs.