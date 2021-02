New York Times segir frá því að Holbrook hafi á ferli sínum unnið til fjölda Emmy-verðlauna, auk þess að hafa verið tilnefndur til Óskarsverðlauna.

Holbrook vakti einnig athygli fyrir hlutverk sitt sem Ron Franz í Into the Wild, mynd Seans Penn frá árinu 2007. Hann var tilnefndur til Óskarsverðlauna fyrir hlutverkið, þá 82 ára gamall, og var á þeim tíma elstur til að hljóta tilnefningu í flokknum.

Hann fór með hlutverk Deep Throat í myndinni All the President‘s Men frá árinu 1976 sem fjallaði um Watergate-hneykslið.

Holbrook birtist jafnframt í kvikmyndum á borð við Julia, The Fog, Creepshow, Wall Street, The Firm, Hercules, Men of Honor og Lincoln, og sjóvarpsþáttum eins og NCIS, The West Wing, The Sopranos, ER, Bones, Grey's Anatomy, og Hawaii Five-0.

Holbrook stundaði á sínum yngri árum nám í Denison University og var í þjónustu bandaríska hersins á tímum seinni heimsstyrjaldarinnar þar sem hann var staðsettur á herstöð á Nýfundnalandi.

Hann var þrígiftur og gekk að eiga Dixie Carter árið 1984. Hún lést árið 2010. Holbrook lætur eftir sig þrjú börn, tvær stjúpdætur og fjögur barnabörn.