Markalaus á Emirates

🔴 Man Utd have set a new club record of 18 away league games unbeaten (W13 D5)



Most PL away points since start of Man Utd’s unbeaten run (Feb 2020):

4️⃣4️⃣ Man Utd (18 games)

2️⃣7️⃣ Man City (15)

2️⃣5️⃣ Leicester (16)

