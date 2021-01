Lífvörður forsetans fer yfir hvað Hollywood gerir rangt

Hann mætti í viðtal hjá Vanity Fair á YouTube-síðu tímaritsins og fékk það hlutverk að greina kvikmyndir sem hafa fjallað um embætti forseta Bandaríkjanna.

Alveg frá kvikmyndinni Air Force One sem kom út árið 1997. Aðrar kvikmyndir sem hann greinir eru Dave, Angel Has Fallen, Along Came a Spider, Jackie, The American President og VEEP.

Wackrow fer ítarlega yfir öryggismálin og hvað á í raun og veru við rök að styðjast og hvað mætti betur fara hjá kvikmyndagerðamönnum þegar umfjöllunarefnið er forseti Bandaríkjanna.