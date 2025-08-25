Bandaríski rapparinn Lil Nas X hefur verið ákærður fyrir fjögur brot á alríkislögum. Hann var handtekinn fyrir helgi á meðan hann ráfaði um götur Los Angeles-borgar á nærfötunum og í kúrkeastígvélum.
Lil Nas X, sem heitir í raun Montero Hill, er ákærður fyrir að hafa þrisvar ráðist á lögreglumenn og fyrir að hlýða ekki fyrirmælum lögreglu.
Rapparinn var handtekinn að ganga sex að morgni til, klæddur einungis nærfötum og kúrekastígvélum. Hann var fyrst um sinn fluttur á sjúkrahús vegna ótta um að hann hefði tekið of stóran skammt fíkniefna.
Rapparinn hefur setið í gæsluvarðhaldi síðan en fór fyrir dóm í morgun. Hann þarf að hann að greiða 75 þúsund Bandaríkjadali, rúmar níu milljónir króna, í tryggingu vilji hann halda frelsi sínu fram að réttarhöldum. Réttarhöldin fara fram 15. september samkvæmt Variety.
Lil Nas X varð gríðarlega frægur eftir útgáfu lagsins Old Town Road árið 2018. Lagið sat í nítján vikur á toppi bandaríska Billboard-listans.