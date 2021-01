Stjörnulífið: Árið 2020 sprengt upp

„Gleðilegt nýtt ár, elsku vinir. Árið 2020 var töff og kenndi okkur margt en samverustundirnar með fjölskyldunni voru ómetanlegar. Við horfum björtum augum á nýja árið og hlökkum til nýrra áskoranna og ævintýra. Hlýir straumar á ykkur öll,“ skrifar Jón Jónsson og birtir fallega fjölskyldumynd.

„Megi 2021 færa ykkur einlæga gleði, fleiri gæðastundir með fólkinu ykkar, góða heilsu, hlátrasköll og hamingju. Munið að lifa fyrir ykkur, taka pláss þarna úti, vera góð hvort við annað, velja ykkur gott fólk og verja tímanum ykkar vel. Við kveðjum þetta ár afar þakklát og reynslunni ríkari eftir allar stórskrýtnu aðstæðurnar og hindranirnar sem að það bauð uppá. En mikið ofboðslega erum við líka fegin að sprengja það upp,“ skrifaði fjölmiðlakonan Kolbrún Pálína sem var í faðmi fjölskyldunnar á gamlárskvöld.

„2020 var ekki slæmt fyrir mig og mína og fyrir það er ég þakklát,“ skrifar Eva Ruza við áramótamyndina í ár.

Stílistinn og samfélagsmiðlastjarnan Erna Hrund klæddi sig upp á gamlárskvöld.

Fjölmiðlakonan Viktoría Hermannsdóttir og unnustu hennar Sólmundur Hólm voru í gír á gamlárskvöld og horfðu á Sóla Hólm fara á kostum sem Helgi Björns í Skaupinu.

Uppistandarinn Ari Eldjárn fagnaði því að fá bjartsýnisverðlaun forseta Íslands.

Áhrifavaldurinn Elísabet Gunnarsdóttir og Álfrún Pálsdóttir skelltu sér í gönu í ramíslensku veðri.

„Grenjandi rigning, mikið rok en samt er íslenska orkan alltaf á sínum stað og gefur mér svo mikið,“ skrifar Elísabet á Instagram.

Crossfit-stjarnan Annie Mist fer yfir viðburðaríkt ár hjá henni og nýju fjölskyldunni.

Fanney Ingvarsdóttir birti fallegar fjölskyldumyndir og skrifaði við þær.

„Á árinu lærðum við að meta litlu hlutina í lífinu enn betur, sjá fegurðina í hversdagsleikanum og umfram allt þakka fyrir góða heilsu og okkar nánasta fólk. Þegar öllu er á botninn hvolft er það jú það sem mestu máli skiptir. Með von í hjarta óska ég þess að bjartari tímar bíði okkar á nýju ári. Vertu velkomið 2021.“

Bergsveinn Ólafsson hlakkar til að takast á við árið 2021.

„Eins og hjá svo mörgum þá gjörbreyttist lífið mitt árið 2020. Þó svo árið hafi verið krefjandi var það verulega tilgangsríkt. Það sem stendur upp úr var MSc gráðan í sálfræði, að gefa út bók og að hætta í fótbolta til að geta sett alla mína orku í að hjálpa fólki að vaxa í lífinu.



Ég lít stoltur yfir árið 2020 og hlakka til að takast á við 2021.“

„Gleðilegt nýtt ár bitches!,“ skrifaði Steindi Jr. við áramótamyndina í ár.

Samfélagsmiðlastjarnan Sunneva Einars óskaði fylgjendum sínum gleðilegs nýs árs.

Birgitta Líf Björnsdóttir var stórglæsileg á gamlárskvöld.

„Við erum þakklát fyrir 2020 því þá kynntumst við og urðum ástfangin. Við óskum ōllum gleðilegt nýtt ár og ást og friður til allra,“ skrifar Svala Björgvinsdóttir og birtir myndir af sér og kærastanum Kristjáni Einari.

Greta Salóme segir bless við árið 2020.

Róbert Wessmann birti fallegt áramótamyndband af sér og fjölskyldunni.

Sótsvartur íslenskur raunveruleiki tók á móti stórleikaranum Ólafi Darra á nýársmorgun.

Þuríður Blær og Guðmundur Felixson buðu Steineyju Skúladóttur yfir til sín á gamlárskvöld.

Greinilega mikið fjör á gamlárskvöld hjá Crossfit-stjörnunni Katrínu Tönju.

„Aldrei datt mér í hug að þetta skrítna ár myndi enda svona vel. Takk fyrir mig 2020, ég tek hamingjusöm og ástfangin á móti 2021,“ skrifar Manuela Ósk Harðardóttir og birtir fallegar myndir með af sér og kærastanum Eiði Birgissyni.

„Fyrir nákvæmlega ári síðan fórum við heim af fæðingardeildinni með Unu Lóu eftir nokkrar nætur á sængurlegudeild. Við vorum þrjú heima og mamma og pabbi komu með mat til okkar sem við hentum í ofninn, einskonar heimsending sem okkur fannst fyndið (little did we know)Við vorum gjörsamlega dolfallin yfir þessu litla kraftaverki sem við lögðum svo mikið á okkur til að fá í heiminn. Við munum aldrei gleyma þessum áramótum og líklega hugsa til þeirra öll áramót héðan í frá,“ skrifar Salka Sól Eyfeld og birti hún mynd af fjölskyldunni en hún er gift rapparanum Arnari Frey Frostasyni.

Linda Pé óskar fylgjendum sínum gleðilegs nýs árs.

Knattspyrnukappinn Viðar Örn Kjartansson er klár í næsta ár.

Áramótakveðjur frá Hafþóri Júlíusi Björnssyni og unnustu hans Kelsey Henson.

Gary Martin leikmaður ÍBV í Lengjudeildinni er núna mættur til Dúbaí með kærustunni.

„Verðum fjögur 2021. Erum jafn spennt og við erum stressuð. Gleðilegt ár kæru vinir og takk fyrir 2020! Ekki oft sem ég næ að draga drottninguna á mynd,“ skrifar Auðunn Blöndal á gamlárskvöld.