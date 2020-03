Jón Jónsson rifjar upp þegar hann upplifði sanna ástarsorg

View this post on Instagram

Síðsumars 2005 hættum við Hafdís Björk saman um tíma og ég fékk að upplifa sanna ástarsorg. Stuttu síðar kom lagið To her til mín. Ég í raun var jafnlengi að semja það og lagið er langt. Svona getur tónlistin verið góður sálfræðingur. Annar góður sálfræðingur er elskulegur vinur minn @kristjansturla ... eftir að við tókum upp lagið heima í herberginu hans ætlaði ég að brenna það hið snarasta á disk og bruna með það heim til Hafdísar. Fannst það brilliant hugmynd! En þökk sé Kristjáni varð ekkert úr því. Ætli það sé ekki þess vegna sem við @hafdisbjork erum hjón í dag?