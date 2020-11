Stjörnulífið: Feður landsins áttu sviðið

View this post on Instagram

Hver vissi að það að vera söngkennari væri áhættustarf? 😱😂Vá hvað ég sakna þess að vera á sviði og segja sögur, hjálpa fólki að gleyma sér um stund og lifa sig inn í leikrit eða tónlist ❤️þegar ég átti að velja mér "örugga staðinn minn" eitt sinn hjá sálfræðingi í áfalla meðferð, þá valdi ég leiksviðið.... neita að upplifa leiksvið sem áhættustað....❤️who knew that being a Vocal Coach would become a high risk job? 🙈Stay safe my friends❤️oh how I miss performing!!! #fuckcovid