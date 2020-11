View this post on Instagram

Ég fékk að klæðast besta búningnum á Halloween - "ég er að verða stóra systir" ❤🤩🥰 Tek við stöðuhækkuninni í maí og hlakka ótrúlega til þess ábyrgðarhlutverks ❤😁 Over & out Kv. Ásta Bertha