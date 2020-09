Binni Glee hefur misst fimmtíu kíló á einu ári

View this post on Instagram

Í dag er eitt ár síðan ég ákvað að setja heilsuna í fyrsta sæti og prófa ketó. Ári seinna er ég 50kg léttari og farinn niður um fimm fatastærðir. Mér líður miklu betur líkamlega og andlega hliðin er allt önnur. Ég er svo stoltur af sjálfum mér og ótrúlega þakklátur öllum þeim sem hafa stutt við bakið á mér síðasta árið. Ég er ekki hættur og ætla að halda áfram fyrir mig sjálfan og ekki neinn annan. Það er mikilvægast af öllu🤍 #keto #weightloss