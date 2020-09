Kristín Sesselja frumsýnir nýtt myndband við lagið Fuckboys

Tónlistarkonan Kristín Sesselja gefur í dag út nýtt myndband við lagið Fuckboys.

Myndbandið er leikstýrt af Erlendi Sveinssyni og sá Anton Smári Gunnarsson um kvikmyndatöku.

Tinna Ágústsdóttir er danshöfundur og Hanna Björk Valsdóttir framleiddi fyrir Akkeri Films. Brúsi Ólason sá um klippingu og Elfar Smári Sverrisson litgreindi.

Fuckboys er lag á væntanlegri fyrstu plötu Kristínar Sesselju sem kemur út 23. október og ber heitið BREAKUP BLUES.

Fyrr á árinu komu út lögin Secret og SECRET og What would I do without you.

Kristín Sesselja er ung og upprennandi lagahöfundur og söngkona sem er fædd og uppalin í Reykjavík. Hún er nýflutt heim frá Noregi þar sem hún gekk í alþjóðlegan menntaskóla. Kristín hefur skrifað lög og texta frá unga aldri og hún er með gott eyra fyrir grípandi laglínum og einlægum texta sem gefur innsýn í líf fólks á hennar aldri.

Kristín hefur haldið úti Youtube rás þar sem hún vloggaði líf sitt í norska heimavistarskólanum. Nýverið gerði Kristín dreifingasamning við fyrirtækið AWAL sem drefir tónlist fyrr listamenn á borð við Finneas, Lauy og Die Antwood.