Jose Mourinho, stjóri Tottenham, segir að það eigi ekki að vera tala svo mikið um hann og Pep Guardiola, stjóra Man. City, fyrir leik liðanna á morgun.



Rimmur Mourinho og Guardiola hafa verið rosalegar í gegnum tíðina. Þeir hafa bæði mæst í slagnum um Manchester og El Clasico en einnig voru rimmurnar rosalegar á milli Inter og Barcelona.



Á morgun mætast þeir svo enn á ný en það verður í fyrsta skipti sem Mourinho stýrir Tottenham gegn Man. City.



„Varðandi Guardiola þá hugsa ég frekar um þann tíma þegar við unnum á sama stað,“ sagði Mourinho en Mourinho var þjálfari hjá Barcelona er Guardiola var enn leikmaður.





