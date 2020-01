Balti um velgengni Hildar: Hún verður fyrsti Íslendingurinn til að vinna Óskarinn

Hildur Guðnadóttir tónskáld hlaut Golden Globe-verðlaunin fyrir tónlistina í kvikmyndinni Joker á sunnudagskvöldið. Hildur er aðeins önnur konan til að vinna verðlaunin fyrir frumsamda kvikmyndatónlist og sú fyrsta sem vinnur þau ein.



Baltasar Kormákur var á línunni í Bítinu á Bylgjunni í morgun og ræddi þar hvaða þýðingu verðlaunin hafa fyrir Hildi.



„Þetta hefur mjög mikla þýðingu og nafn hennar flýgur núna hátt í Hollywood og víðar. Auðvitað skiptir mestu máli hvernig er spilað úr þessu. Ég hef mikla trú á Hildi og þetta kom ekki mjög á óvart sem þýðir að hún sé búin að vinna sér inn fyrir þessu,“ segir Baltasar.



Baltasar telur að fleiri verðlaun séu á leiðinni.



„Hún vann Emmy-verðlaunin í fyrra og tilnefnd núna til Grammy og Bafta. Ég held að hún vinni Óskarinn. Hún verður þá fyrstu Íslendingurinn til að hampa þeirri styttu. Þetta verður stórt ár hjá henni.“



Hildur er ein af fimmtán sem koma til greina til Óskarsverðlauna og verða tilnefningar tilkynntar 13.janúar. Einnig eru tveir aðrir Íslendingar á lista á þá sem eiga möguleika á tilnefningu til Óskarsverðlauna, þær Heba Þórisdóttir fyrir förðun í Once Upon a Time in Hollywood og Fríða Aradóttir fyrir hárgreiðslu í Little Women.



Nokkrir Íslendingar hafa áður verið tilnefndir til Óskarsverðlauna. Kvikmynd Friðriks Þórs Friðrikssonar Börn náttúrunnar var tilnefnd sem Besta erlenda kvikmyndin árið 1992 og stuttmynd Rúnars Rúnarssonar Síðasti bærinn var tilnefnd í flokki stuttmynda árið 2005. Björk hlaut tilnefningu fyrir lagið I've Seen it All úr kvikmyndinni Dancer in the Dark árið 2001, og svo hefur Jóhann Jóhannsson tvisvar verið tilnefndur fyrir kvikmyndatónlist, árið 2015 fyrir The Theory of Everything og árið 2016 fyrir Sicario.



Hér að neðan má heyra viðtalið við Balta í heild sinni.