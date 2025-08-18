Fróði og Gandálfur snúa aftur í leitinni að Gollri

Hobbitinn Fróði og galdrakarlinn Gandálfur munu snúa aftur á stóra skjáinn í nýrri mynd úr söguheimi Hringadróttinssögu um hinn dýrslega Gollri.
Breski leikarinn Ian McKellan, sem hefur leikið Gandálf í sex kvikmyndum og fimm tölvuleikjum um Hringadróttinssögu, greindi frá fréttunum um helgina á fantasíuviðburðinum „For the Love of Fantasy“ í Lundúnum.
McKellan var þar staddur með fyrrverandi samstarfsfélögum sínum, Elijah Wood, Sean Astin, Dominic Monaghan, Billy Boyd og John Rhys-Davies til að kynna nýja mynd sem gerist í Miðgarði.
„Ég heyrði að það verði ný mynd sem gerist í Miðgarði og að tökur á henni hefjist í maí. Henni verður leikstýrt af Gollri og fjallar hún um Gollri,“ sagði McKellan á viðburðinum.
Myndin sem um ræðir er Lord of the Rings: The Hunt for Gollum sem mætti íslenska sem Hringadróttinssaga: Leitin að Gollri. Andy Serkis mun leikstýra myndinni og fara með aðalhlutverkið sem hinn æðivinsæli Gollrir.
„Ég skal segja ykkur tvö leyndarmál um leikhópinn: það er persóna í myndinni sem heitir Fróði og önnur persóna sem heitir Gandálfur,“ sagði McKellan síðan við tryllingslegan fögnuð viðstaddra.
Kvikmyndastúdíóið Warner Bros hefur ekki enn staðfest fréttirnar og þar að auki liggur ekki fyrir hvort Wood og McKellan muni leika persónurnar tvær. Andy Serkis er, enn sem komið er, eini staðfesti leikari myndarinnar.
Lítið annað er vitað um myndina nema hvað að hún fylgir eftir myrkraverunni Gollri, sem var upphaflega Stoor-hobbiti úr Anduin-dölum, milli þess sem föruneyti hringsins yfirgefur Skírið og þar til Fróði og Sámur hitta fyrir Gollri í námum Moria.
Peter Jackson, sem leikstýrði bæði Hringadróttinssögu-þríleiknum og Hobbitamyndunum, er framleiðandi myndarinnar. Hann sagði að í myndinni yrði sá hluti ferðalags Gollris kannaður sem ekki var tekinn fyrir í hinum myndunum. Áætlaður frumsýningardagur myndarinnar er 17. desember 2027 og munu því væntanlega fleiri upplýsingar um myndina koma í ljós á næstu mánuðum.
Saga Gollris hefur áður verið rakin í tölvuleiknum The Lord of the Rings: Gollum, sem kom út 2023 og fékk hryllilega dóma, og sjálfstæðu aðdáendamyndinni The Hunt for Gollum sem kom út 2019.
Góðir leikir fá mann oft til að hugsa. Oftast um það hvað allt er ömurlegt og hvað það sökkar að geta ekki galdrað, stýrt einhverju með hugarorkunni eða af hverju ég fæ bara ekki að ráða öllu, svo eitthvað sé nefnt. Svo eru leikir eins og Gollum, sem fá mann til að hugsa: „Spilaði enginn þennan leik áður en þeir gáfu hann út?“
