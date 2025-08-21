Sælkerabíó á RIFF: Sjónræn matarveisla á Plöntunni og smakkbíó á Ramen Momo Magnús Jochum Pálsson skrifar 21. ágúst 2025 08:42 Gestum býðst að horfa á núðluvestrann Tampopo samhliða ramenáti eða sælkeramyndina Big Night með þriggja rétta sjónrænni veislu. Alþjóðleg kvikmyndahátíð í Reykjavík (RIFF) býður árlega til sérviðburðar þar sem hátíðin fær veitingastaði bæjarins í samstarf. Úr verður bíóveisla fyrir bæði augun og bragðlaukana en í ár verður boðið upp á sjónræna matarveislu og smakkbíó. Sjónræn ítölsk matarveisla Fyrri viðburðurinn tengist sælkeramyndinni Big Night (1996) sem fjallar um bræðurna Primo og Secondo, sem eru leiknir af Stanley Tucci og Tony Shaloub, sem reka ítalskan veitingastað í New Jersey. Reksturinn er í járnum og í von um að bjarga honum ákveða bræðurnir að leggja allt undir með því að skipuleggja veglega veislu. Plantan Bistró, sem er til húsa í Norræna húsinu í Vatnsmýrinni, mun bjóða upp á eigin „Big Night“ veislu þar sem boðið verður upp á þriggja rétta matseðil innblásinn af matnum í myndinni samhliða sýningu á myndinni. „Ég held að þetta sé frábær mynd fyrir matartengda kvikmyndasýningu, af því að í henni er veislan með fjölskylduyfirbragði þar sem langborð svignar undan krásum og allir fá sér af, og það gerir veisluna ennþá persónulegri og notalegri, og færir matargestina nær hvert öðru,” segir Hrafnhildur Gunnarsdóttir, meðeigandi og matreiðslumeistari á Plöntunni. Viðburðurinn verður haldinn 27. september næstkomandi og kostar 12.900 krónur inn á hann. Kósý núðluvestri og heitar núðlur Á hinum viðburðinum verður svokallað smakkbíó á Ramen Momo þar sem gestum býðst að upplifa töfra japanskrar matarmenningar meðan horft er á kósý-núðluvestrann Tampopo (1985) Tveir vörubílstjórar slysast inn á hrörlega vegasjoppu þar sem ekkjan Tampopo selur ramen núðlur. Hún biður þá félaga í framhaldinu að hjálpa sér að gera sjoppuna að núðlusjoppu í fremstu röð. Myndin er uppfull af kostulegum uppákomum og skapar hjá áhorfendum óslökkvandi löngun í japanskan mat. Smakkbíóið er skipulagt í samstarfi við Ramen Momo við Tryggvagötu en viðburðurinn verður haldinn í Háskólabíó. Ramen Momo er eina ramen-gerðin á Íslandi og fyrsti núðlubar landsins til að framleiða lífrænar fersknúðlur frá grunni. „Ég held að þessi sýning sé frábært tækifæri til að hitta aðra ramen-sælkera og eiga ógleymanlegt kvöld með ljúffengum mat og dásamlegri bíómynd. Ég á von á frábærri stemningu með sterkum tilfinningum, í takt við matinn og myndina!” segir Romà Gomez Cortada, yfirkokkur á Ramen Momo, um viðburðinn. Tampopo verður sýnd í Háskólabíó 28. september og kostar einnig 12.900 krónur inn á viðburðinn. Matur Bíó og sjónvarp Japan Ítalía Mest lesið Kynferðisleg gremja, sænskur senuþjófur og náttúruklám Gagnrýni Seiðandi víbrur sem virka í bólinu Lífið Þegar Jónas var jarðsettur hundrað árum eftir andlátið Lífið „Indælasti dómari í heimi“ er látinn Lífið Ein frægasta bakrödd landsins gifti sig Lífið Amman helsta fyrirmynd tískudrottningar Reykjavíkur Tíska og hönnun Skammar vini sína: „Hættum Happy birthday á Facebook“ Menning Ríkulegt einbýlishús knattspyrnukappa falt fyrir 315 milljónir Lífið Kemur út sem pankynhneigð Lífið „Pylsa“ sækir í sig veðrið Lífið Fleiri fréttir Sælkerabíó á RIFF: Sjónræn matarveisla á Plöntunni og smakkbíó á Ramen Momo Sannfærði Balta um að snúa aftur Fróði og Gandálfur snúa aftur í leitinni að Gollri Terence Stamp látinn Auglýsa eftir innsendingum til íslensku sjónvarpsverðlaunanna Nýr Rambo fundinn Óvænt nöfn á könnu Köngulóarmannsins Óþekkjanleg stjarna Ingvar E. valinn besti leikarinn í Grikklandi Malkovich klipptur út úr Hinum fjóru fræknu Reykjavík Visual Effects tilnefnt til tveggja Emmy-verðlauna Sleðinn úr Citizen Kane orðinn næstverðmætasti leikmunurinn Severance sópar að sér Emmy-tilnefningum Bestu hlutverk Michaels Madsen: Óþokki með viskýrödd og uppáhald Tarantino Djöfullinn klæðist Prada á ný Sjá meira