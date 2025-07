Greint er frá tilnefningunum á vef sjónvarpsakademíunnar sem heldur Emmy-verðlaunin. Báðar tilnefningar eru í flokki tæknibrella í þáttaseríu eða kvikmynd en einnig er tilnefnt fyrir staka þætti.

Um er að ræða aðra þáttarröðu af bæði The Last of Us og House of the Dragon sem eru sýndir og framleiddir af HBO. RVX keppir um verðlaunin við þá sem gerðu tæknibrellur fyrir Dune: Prophecy, aðra seríu af The Lord of the Rings: Rings of Power og aðra seríu Star Wars-þáttanna Andor.

RVX er tækni-og myndbrellustúdíó sem var stofnað árið 2008 og kom fyrst að tæknibrellugerð fyrir íslenskar myndir á borð við Fúsa og Málmhaus. Síðan þá hefur stúdíóið komið að gerð Hollywood-mynda á borð við Gravity, Sherlock Holmes og Harry Potter and the Deathly Hallows og sjónvarpsþátta á borð við The Witcher og The Marvelous Mrs. Maisel. Lista yfir verk RVX má sjá hér.

RVX hefur áður hlotið BAFTA-verðlaun fyrir aðra seríu The Witcher og Eddu-verðlaun fyrir Eiðinn, Ófærð og Djúpið.