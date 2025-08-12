Bíó og sjónvarp

Nýr Rambo fundinn

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Á eftir Rocky er Rambo frægasta rulla hasarstjörnunnar Sylvester Stallone. Það verður ærið verkefni fyrir Noah Centineo að feta í fótspor hans.
Á eftir Rocky er Rambo frægasta rulla hasarstjörnunnar Sylvester Stallone. Það verður ærið verkefni fyrir Noah Centineo að feta í fótspor hans.

Búið er að finna nýjan leikara sem á að bregða sér í hlutverk bandaríska hermannsins Johns Rambo, sem Sylvester Stallone lék í fimm kvikmyndum, en það er hinn 29 ára Noah Centineo.

Næsta mynd um Rambo ber heitið John Rambo og á að gerast fyrir atburði fyrstu myndarinnar, First Blood (1982). 

Sú byggði á samnefndri bók eftir David Morrell frá 1972 og fjallaði um mann sem hafði skaddast í Víetnamstríðinu, lenti upp á kant við lögregluyfirvöld í smábænum Hope og þurfti að berjast fyrir lífi sínu. Fyrsta myndin fjallaði jafnmikið um sálræn áföll Rambo og átök hans við lögregluna.

Næstu fjórar myndir eftir það, Rambo: First Blood Part II (1985), Rambo III (1988), Rambo (2008) og Rambo: Last Blood (2019) voru mun hefðbundnari hasarmyndir þar sem Rambo barðist við víetnamska, sovéska, búrmíska og mexíkóska vígamenn.

Kvikmyndaserían hefur átt gríðargóðu gengi að fagna gegnum árin og halað inn meira en 800 milljónum dala á heimsvísu. Það var því bara spurning hvenær kvikmyndaframleiðendur myndu finna leið til að endurræsa seríuna.

Óvæntur Rambo

Centineo er ekki augljós kandídat í verkið en hann hefur leikið kvikmyndum og sjónvarpi frá barnsaldri. Fyrst í ýmsum smáhlutverk en síðan í stóru hlutverki í sjónvarpsþáttunum The Fosters (2015-18). 

Hann varð síðan frægur þegar hann lék hjartaknúsara rómantísku gamanmyndinni To All the Boys I’ve Loved Before (2018) og tveimur framhaldsmyndum hennar, sem eru allar þrjár framleiddar af Netflix.

Í síðustu hlutverkum sínum hefur hann þó færst fjær hjartaknúsinu og nær hasarnum, annars vegar lék hann ofurhetjuna Atom Smasher í Black Adam (2022) og hins vegar bandarískan hermann í Íraksstríðinu Warfare (2025).

