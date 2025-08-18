Terence Stamp látinn Magnús Jochum Pálsson skrifar 18. ágúst 2025 10:51 Leikferil Terence Stamp spannaði rúmlega sextíu ár, fjölda hlutverka á sviði og í kringum 90 kvikmyndir. AP Breski leikarinn Terence Stamp, sem er þekktastur fyrir að hafa leikið Zod hershöfðingja frá Krypton, lést á sunnudag, 87 ára að aldri. Fjölskylda Stamp greindi New York Times frá andláti leikarans en ekki kemur fram hvar eða af hvaða völdum hann lést. „Hann skilur eftir sig stórkostlegan feril, bæði sem leikari og höfundur, sem mun halda áfram að snerta við fólki og veita því innblástur,“ sagði í tilkynningu frá fjölskyldunni sem óskaði jafnframt eftir næði til að syrgja leikarann. Verðlaunahlutverk, stjörnupör og Ítalíudvöl Stamp fæddist í Stepney í Lundúnum 1938 og ólst upp í East End-hverfinu þar sem hann upplifði leiftursóknir nasista á borgina í Seinni heimsstyrjöldinni. Stamp hætti í skóla til að vinna í auglýsingabransanum áður en hann fékk námsstyrk í leiklistarskólann Webber Douglas Academy of Dramatic Art. Stamp gerði það gott á sviði næstu árin en frumraun Stamp á stóra skjánum var Billy Budd (1962), sem byggði á samnefndri skáldsögu Herman Melville, sem hann var tilnefndur til Óskarsverðlauna fyrir. Hann var síðan verðlaunaður á Cannes sem besti leikari fyrir að leika klikkaðan mannræningja í The Collector (1965). Stamp með fyrirsætunni Jean Shrimpton og hestinum Modesty sem hún gaf honum í jólafgjöf 1965.1965 Hann kynntist leikkonunni Julie Christie í Far From the Maddening Crowd (1967) og mynduðu þau eitt heitasta par Bretlands. Eftir að þau hættu saman sló Stamp sér upp með fyrirsætunni Jean Shrimpton og vöktu þau ekki síður athygli. Eftir að Sean Connery hætti sem James Bond fó Stamp í prufu fyrir spæjarahlutverkið en framleiðandanum Harry Saltzman þótti hann of ofsafenginn. Stamp flutti þá til Ítalíu og lék í nokkrum ítölskum myndum, þar á meðal Teorema (1968) eftir Pasolini. Zod hershöfðingi, Bernadette og einn sá kynþokkafyllsti Stamp dró sig úr sviðsljósinu í nokkur ár til að læra jóga en fór aftur að leika á seinni hluta áttunda áratugarins. Á ferðalagi um heiminn barst Stamp skeyti þar sem honum bauðst að leika hlutverk Zod hershöfðingja í Superman (1978) og framhaldinu, Superman II (1980). Stamp er sérlega góður sem kryptóníska illmennið og er hlutverkið sennilega hans þekktasta. Stamp lék í ýmsum myndum út níunda áratuginn, þ.á m. Wall Street (1987) og Young Guns (1988), en átti síðan sérstaklega sterkan tíunda áratug. Annars vegar hlaut Stamp mikið lof fyrir að leika trans konuna Bernadette Bassenger í The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert (1994) og hins vegar fyrir leik sinn sem gamalreyndi krimminn Wilson í The Limey (1999). Um miðjan tíunda áratuginn var Stamp valinn af Empire sem einn kynþokkafyllsti leikari allra tíma. Á nýársdag árið 2002 giftist Stamp, í fyrsta og eina skiptið, lyfjafræðingnum Elizabeth O'Rourke. Töluverður aldursmunur var á hjónunum, Stamp var 64 ára og O'Rourke 29 ára, eða 35 ár. Eftir sex ára hjónaband skildu þau vegna „óeðlilegrar hegðunar“ Stamp árið 2008. Bretland Hollywood Bíó og sjónvarp Mest lesið Stjörnulífið: Skúli og Gríma orðin hjón Lífið „Ég hef verið mikill kvíðasjúklingur alveg síðan ég var barn“ Lífið „Maður getur þakkað íslenskum bókmenntum fyrir H.C. Andersen“ Lífið Eldri menn hlógu þegar hún sótti um vinnu Lífið Terence Stamp látinn Bíó og sjónvarp Maðurinn sem Pink Floyd kveikti í er látinn Lífið Annie Mist á von á þriðja barninu Lífið Sannfærð um að hún myndi aldrei geta átt gott líf Lífið Ljósbrot tilnefnd til Kvikmyndaverðlauna Norðurlandaráðs Menning Geggjaðar gellur í gæsun Grímu Thorarensen Lífið Fleiri fréttir Terence Stamp látinn Auglýsa eftir innsendingum til íslensku sjónvarpsverðlaunanna Nýr Rambo fundinn Óvænt nöfn á könnu Köngulóarmannsins Óþekkjanleg stjarna Ingvar E. valinn besti leikarinn í Grikklandi Malkovich klipptur út úr Hinum fjóru fræknu Reykjavík Visual Effects tilnefnt til tveggja Emmy-verðlauna Sleðinn úr Citizen Kane orðinn næstverðmætasti leikmunurinn Severance sópar að sér Emmy-tilnefningum Bestu hlutverk Michaels Madsen: Óþokki með viskýrödd og uppáhald Tarantino Djöfullinn klæðist Prada á ný Sjá meira