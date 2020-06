Framandlegar kenningar um að afganskir karlmenn gætu reynt að komast inn í Kvennaathvarfið og að milljarðamæringurinn George Soros sé með áætlun um að loka öllum vefsíðum hægrimanna er á meðal þess sem forsetaframbjóðandinn Guðmundur Franklín Jónsson hefur haldið fram sem álitsgjafi á Útvarpi Sögu undanfarin ár. Þar hélt hann því einnig fram að Soros hefði boðið sér að vera með í slíkri áætlun.

Fyrrverandi verðbréfamiðlarinn og hótelstjórinn Guðmundur Franklín segist ætla að efla forsetaembættið, nýta málskotsrétt forseta og berjast gegn spillingu sem forseti. Hann hefur í þeim fullyrðingum sínum gengið út frá að forseti hafi mun umfangsmeiri valdheimildir en áratugalöng túlkun á stjórnarskránni og venja gerir ráð fyrir.

Áður en Guðmundur Franklín bauð sig fram til forseta í vor var hann fyrirferðarmikill álitsgjafi á Útvarpi Sögu þar sem hann gegndi gjarnan hlutverki sérfræðings í alþjóðamálum. Álit frambjóðandans þar voru á köflum digurbarkaleg og einkenndust af framandlegum fullyrðingum og samsæriskenningum.

Vísir hafði samband við Guðmund Franklín um að skýra sum af ummælunum sem fara hér á eftir og spyrja hvort hann stæði enn við þau. Hann gaf ekki kost á viðtali og vísaði á stjórnanda Útvarps Sögu.

„Talaðu bara við Arnþrúði. Vertu blessaður,“ sagði Guðmundur Franklín, og vísar þar í Arnþrúði Karlsdóttur útvarpsstjóra á Útvarpi Sögu. Arnþrúður segir í samtali við Vísi að Guðmundur hafi verið með þætti á stöðinni þar sem hann fjallaði um alþjóðamál, en að hún vilji annars ekki tjá sig um málið.

Sem álitsgjafi á Útvarpi Sögu hefur Guðmundur Franklín lýst afdráttarlausum skoðunum á mönnum og málefnum og í sumum tilfellum framandlegum kenningum sem eiga við lítil eða engin rök að styðjast.

Dæmi um það síðarnefnda var gagnrýni Guðmundar Franklín á lög um kynrænt sjálfræði sem voru samþykkt fyrir ári. Með þeim var réttur einstaklinga til þess að skilgreina kyn sitt sjálfir festur í lög. Í viðtali við Arnþrúði Karlsdóttur á Útvarpi Sögu 9. júlí í fyrra lýsti Guðmundur Franklín lögunum sem þeim „alheimskustu“ sem sett hefðu verið á Íslandi á síðari árum. Með þeim gæti fólk „valið sitt eigið kyn“.

Hélt núverandi forsetaframbjóðandinn því fram án frekari rökstuðnings að flóttamenn sem kæmu til landsins kæmu til með að notfæra sér lögin um kynrænt sjálfræði.

„Nú geta flóttamenn komið til landsins, skeggjaðir karlar frá Afganistan og sagst heita bara Jóna og vilja að það sé dílað við þá sem kvenmenn og þeir séu sko minnihlutahópur og þeir hljóti að komast í kvennaathvarfið því þeir eru konur,“ sagði Guðmundur Franklín sem hafnaði því í sama viðtali að jörðin væri að hlýna af völdum manna, þvert á vísindalega þekkingu á orsökum hnattrænnar hlýnunar.

Hér fyrir neðan má hlusta á upptökuna sem finna má á vef Útvarps Sögu.