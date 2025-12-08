Innlent

Grind­víkingar fái að velja hvar þeir kjósa

Árni Sæberg skrifar
Þorbjörg Sigríður dómsmálaráðherra hefur birt áform um lagasetningu, sem myndi heimila Grindvíkingum að velja hvar þeir kjósa sveitarstjórn.
Vísir/Ívar Fannar

Dómsmálaráðherra hefur birt áform um lagasetningu vegna sveitarstjórnarkosninga í Grindavík í vor. Áformað er að fara þá leið að þeir sem áttu lögheimili í Grindavíkurbæ 9. nóvember 2023 hafi val um að kjósa í Grindavík eða því sveitarfélagi sem þeir eiga nú lögheimili í.

Í samráðsgátt stjórnvalda segir að til standi að breyta kosningalögum, sveitarstjórnarlögum og lögum um lögheimili og aðsetur. Tilefni fyrirhugaðra lagabreytinga séu þær aðstæður sem skapast hafa í Grindavíkurbæ vegna náttúruhamfara, það er jarðhræringa og eldsumbrota, sem varað hafa frá 2019.

„Kosningarétturinn er undirstöðuréttur í lýðræðissamfélagi. Því er gert ráð fyrir að kosningar fari fram í Grindavík vorið 2026 nema ófyrirsjáanlegir atburðir hindri. Hins vegar eru ýmis álitamál sem þarf að leiða til lykta og lúta meðal annars því að því hverjir hafi kosningarétt og kjörgengi.“

Áformað sé að fara þá leið að þeir sem áttu lögheimili í Grindavíkurbæ 9. nóvember 2023 hafi val um að kjósa í Grindavík eða því sveitarfélagi sem þeir eiga nú lögheimili í. 

Hvað varðar kjörgengi sé lagt til að það haldist í hendur við ofangreindar sérreglur um kosningarrétt og haldist óbreytt út kjörtímabilið. Þá þurfi að útfæra kjörgengi í nefndum sveitarfélagsins þannig að störf nefnda, stjórna og ráða séu óröskuð á kjörtímabilinu.

Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Grindavík Eldgos og jarðhræringar

