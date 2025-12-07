Innlent

Gramir að næstu göng á lista séu ekki á Austur­landi

Hallgerður Kolbrún E. Jónsdóttir skrifar
Stefán Þór oddviti Fjarðalistans segist vel skilja gremju íbúa í Múlaþingi vegna nýrrar samgönguáætlunar.
Stefán Þór oddviti Fjarðalistans segist vel skilja gremju íbúa í Múlaþingi vegna nýrrar samgönguáætlunar. Vísir

Oddviti minnihlutans í Fjarðabyggð segist vel skilja gremju Austfirðinga vegna nýrrar forgangsröðunar jarðgangna í samgönguáætlun. Íbúar séu svekktir að næstu jarðgöng sem ráðist veðrur í séu ekki á Austurlandi.

Eins og fjallað hefur verið um hefur mikillar óánægju gætt hjá Austfirðingum vegna breyttrar forgangsröðunar í nýrri jarðgangaáætlun, þar sem Fjarðarheiðagöngin eru sett á ís og Fjarðagöng sett í forgang. Stefán Þór Eysteinsson oddviti Fjarðalistans segir jákvætt að samgönguáætlun sé loks komin fram þó þar sé ýmislegt sem fetta megi fingur út í.

„Með gangnaframkvæmdir á svæðinu þá er þeim að seinka töluvert, ég skil auðvitað mjög vel áhyggjur manna af því að gangnaframkvæmdum sé að seinka á svæðinu og að næsta gangnaframkvæmd sé ekki á Austurlandi. Það er eitthvða sem maður hefði viljað sjá,“ segir Stefán Þór. 

Helst hefði hann viljað sjá að næstu jarðgöng sem ráðist verður í væri á Austurlandi, en nú eru Fljótagöng efst á lista.

„Ég held að það sé hiti í mörgum að þessi framkvæmd sem var í forgangi á Austurlandi sé að færast annað.“

Íbúar í Fjarðabyggð séu mjög hugsi.

Ég held að það séu mjög blendnar tilfinningar. Ég held að fólk hafi mikla samúð með því að næstu göng séu ekki Fjarðaheiðargöng og að næstu göng séu ekki á Austurlandi. Ég held það sé aðallega það sem menn eru að horfa í, að næsta gangnaframkvæmd sé ekki hér á svæðinu,“ segir Stefán. 

Fjarðabyggð Múlaþing Jarðgöng á Íslandi Samgöngur Alþingi Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur

Tengdar fréttir

Forsendur séu brostnar vegna játningar ráðherra

Þingmenn stjórnarandstöðunnar fóru hörðum orðum um Eyjólf Ármannsson innviðaráðherra og samgönguáætlun hans á þingfundi í dag. Hann sagðist í gær aðeins hafa lesið útdrátt skýrslu sem hann vísaði til við kynningu á samgönguáætlun. Því efast þingmenn um að áætlunin byggi á faglegu mati, líkt og kom fram í máli forsætisráðherra í gær.

„Það er verið að setja Austurland í frost“

Formaður bæjarráðs Fjarðabyggðar segir ríkisstjórnina þyrla upp ryki með nýrri samgönguáætlun og færa fjármuni, sem Austfirðingum höfðu verið lofaðir, á önnur svæði. Verið sé að setja Austurland í frost.

Fékk „útdrátt“ úr skýrslunni sem hann vísaði í

Eyjólfur Ármannsson, innviðaráðherra, las ekki alla skýrslu sem Rannsóknarstofnun Háskólans á Akureyri gerði um jarðgangakosti. Hann vísaði í skýrsluna fyrr í vikunni þegar hann kynnti nýja samgönguáætlun en segist hafa fengið útdrátt úr henni.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið