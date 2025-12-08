Innlent

Al­var­legt slys á Suður­lands­braut

Kolbeinn Tumi Daðason skrifar
Frá vettvangi slyssins upp úr klukkan hálf ellefu í morgun.
Frá vettvangi slyssins upp úr klukkan hálf ellefu í morgun. Vísir/Vilhelm

Alvarlegt slys varð við gönguljós á Suðurlandsbraut vestan við Reykjaveg á um klukkan 10 í morgun. Tveir sjúkrabílar voru sendir á svæðið samkvæmt upplýsingum frá slökkviliði og var einn fluttur á slysadeild. 

Á vettvangi má sjá verulega skemmdan fólksbíl og virðist hafa verið ekið á einhvern sem átti leið yfir Suðurlandsbraut við gönguljósin. 

Nokkrum lögreglumótorhjólum hefur verið stillt upp með blikkandi ljós til að loka fyrir umferð um Suðurlandsbraut í vesturátt. Umferð er beint norður Reykjaveg.

Lögregla og Rannsóknarnefnd samgönguslysa rannsaka vettvanginn.

Fréttin hefur verið uppfærð. 

Samgönguslys Lögreglumál Sjúkraflutningar Slökkvilið Reykjavík

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið