Umboðsmaður Alþingis hefur komist að þeirri niðurstöðu að Hafnarfjarðarbær hafi brotið gegn stjórnsýslulögum með því að afturkalla ráðningu Óskars Steins Ómarssonar stjórnmálafræðings í stöðu deildarstjóra tómstundamiðstöðvar Hraunvallaskóla, þremur vikum eftir að hann var ráðinn. Óskar Steinn telur að gagnrýni hans í garð kjörinna fulltrúa bæjarins hafi orðið til þess að hætt var við ráðninguna og segir gott að geta skilað skömminni til síns heima, í ráðhús Hafnarfjarðar.
„Þá liggur það fyrir: Hafnarfjarðarbær braut stjórnsýslulög með því að afturkalla ráðningu mína í starf hjá bænum,“ segir Óskar Steinn á Facebook í dag og vísar í álit Umboðsmanns, sem birt var í dag.
Þar segir að ákvörðun um að falla frá ráðningu ríflega þremur vikum eftir að umsækjanda var boðið starf hafi ekki verið í samræmi við stjórnsýslulög. Stjórnvaldinu hafi hvorki tekist að sýna fram á að skilyrði hafi verið til staðar til afturköllunar né gefið þeim sem hafði verið ráðinn færi á að nýta andmælarétt sinn.
Umboðsmaður taldi ekki hægt að fallast á að umsækjendur hefðu mátt gera ráð fyrir fyrir því að annað bakkalárnám en á sviði uppeldis- og menntunarfræði eða tómstundafræði eða „sambærilegt“ því útilokaði þá frá starfinu. Þvert á móti hefði orðalag auglýsingarinnar gefið til kynna að einstaklingar með bakkalárpróf af öðrum sviðum kæmu til greina, svo lengi sem námið nýttist í starfinu. Ekki yrði annað ráðið en hæfni umsækjandans til að gegna starfinu hefði verið metin og hann fullnægt kröfum samkvæmt auglýsingunni. Ekki væri því hægt að fallast á að skilyrði hefðu verið til þess að afturkalla ráðninguna.
Þá hefði ekki verið upplýst að til stæði að afturkalla ákvörðunina og viðkomandi því ekki gefist tækifæri til að tjá sig um efni málsins áður en ráðningin var afturkölluð. Sama gegndi um nýjar upplýsingar sem komið hefðu fram við meðferð málsins. Það hefði borið að upplýsa um þær og veita færi á að nýta andmælarétt. Meðferð málsins hefði því ekki verið í samræmi við stjórnsýslulög.
Óskar Steinn segir að áliti Umboðsmanns verði ekki lýst öðruvísi en sem áfellisdómi yfir stjórnsýslu Hafnarfjarðarbæjar.
„Málatilbúnaði bæjarins er hafnað og niðurstaðan sú að hann hafi skort lagaheimild til að falla frá ráðningunni. Enn fremur hafi málsmeðferð bæjarins brotið í bága við stjórnsýslulög.“
Þá hafi rannsókn Umboðsmanns leitt í ljós undarleg tölvupóstsamskipti sem embættismenn bæjarins hefðu áður fullyrt að væru ekki til. Nánar tiltekið tölvupóst sem mannauðsstjóri bæjarins sendi til skólastjórans þremur vikum eftir að hann var ráðinn í starfið, sama dag og grein eftir hann um málefni ungmennahússins Hamarsins birtist á Vísi.
Tölvupósturinn hafi innihaldið skjáskot af ummælum hans af samfélagsmiðlum. Morguninn eftir hafi skólastjórinn tilkynnt honum að hann hefði fallið frá ráðningunni.
„Ýmislegt bendir til þess að sú gagnrýni á kjörna fulltrúa meirihlutans í bæjarstjórn Hafnarfjarðar sem kom fram í Vísisgreininni hafi orðið til þess að komið var í veg fyrir ráðningu mína í umrætt starf. Eftir 18 mánuði af gaslýsingum bæjarins í málinu er gott að geta loksins skilað skömminni þangað sem hún á heima: í ráðhús Hafnarfjarðar.“
Hafnarfjarðarbær segist ekki geta tjáð sig um mál einstaka starfsmanna, og því ekki geta staðfest eða hafnað því að Óskari Steini Ómarssyni hafi verið boðið starf deildarstjóra í grunnskóla í bænum. Sjálfur segir Óskar að svo hafi verið, en ráðningin dregið til baka. Hann telur að pólitísk afskipti hafi spilað inn í.