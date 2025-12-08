Halla Bergþóra Björnsdóttir, lögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu, hefur ákveðið að sækja um embætti ríkislögreglustjóra sem hefur verið auglýst laust til umsóknar. Páley Borgþórsdóttir, lögreglustjóri á Norðurlandi eystra, hyggst ekki sækja um stöðuna.
Halla Bergþóra staðfestir í samtali við fréttastofu að hún ætli sér að sækja um og að hún hafi tekið ákvörðunina að „vel ígrunduðu máli“.
Dómsmálaráðuneytið auglýsti í síðustu viku embætti ríkislögreglustjóra laust til umsóknar. Þetta var gert eftir að Sigríður Björk Guðjónsdóttir lét af embætti í kjölfar gagnrýni um greiðslur til ráðgjafarfyrirtækis, en á sama tíma var tilkynnt að hún tæki við stöðu sérfræðings í aðgerðum gegn kynbundnu ofbeldi í dómsmálaráðuneytinu.
Dómsmálaráðherra ákvað þá einnig að skipa Grím Hergeirsson, lögreglustjóra á Suðurlandi, tímabundið í embætti ríkislögreglustjóra. Samkvæmt svörum frá Grími hefur hann ekki tekið ákvörðun um hvort að hann muni sækja um embættið.
Í auglýsingu ráðuneytisins segir að frestur til að sækja um embættið renni út 18. desember.
Páley Borgþórsdóttir, lögreglustjóri á Norðurlandi eystra, staðfestir í samtali við fréttastofu að hún ætli sér ekki að sækja um embætti ríkislögreglustjóra og að hún hafi upplýst sitt samstarfsfólk um ákvörðunina.
Birgir Jónasson, lögreglustjóri á Norðurlandi vestra og settur forstjóri Fangelsismálastofnunar, sagðist ekki vilja upplýsa um hvort hann muni sækja um stöðuna þegar fréttastofa leitaði til hans. Birgir var í hópi þeirra sem sótti um stöðu lögreglustjóra á Suðurnesjum sem auglýst var laus til umsóknar í haust.
Alls sóttu sex manns um þá stöðu, en dómsmálaráðuneytið ákvað að fresta skipun á nýjum lögreglustjóra þar til að búið er að skipa nýjan ríkislögreglustjóra.
Úlfar Lúðvíksson, fyrrverandi lögreglustjóri á Suðurnesjum, hefur sagst ekki vera búinn að gera upp hug sinn hvort hann muni sækjast eftir embætti ríkislögreglustjóra sem nú er auglýst.
Í auglýsingu dómsmálaráðuneytisins segir að leitað sé að öflugum leiðtoga með skýra sýn og getu til þess að leiða fólk til árangurs, í þeim tilgangi að móta og efla starfsemi embættisins.
Helstu hæfniskröfur eru eftirfarandi:
Dómsmálaráðherra skipar í embætti ríkislögreglustjóra til fimm ára í senn og skipað verður í embættið þegar nefnd sem metur hæfni umsækjenda hefur lokið störfum. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um skipun liggur fyrir. Nöfn allra umsækjenda verða birt á vef ráðuneytisins að liðnum umsóknarfresti.