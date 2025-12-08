Sífellt fleiri ánetjast sterkum fíkniefnum á borð við kókaín og ópíóða og kókaínreykingar hafa aukist. Formaður Matthildarsamtakanna segir að endurskoða þurfi nálgun stjórnvalda í málaflokknum.
Ný þjóðaröryggisstefna Bandaríkjanna hefur víða vakið hörð viðbrögð og er sögð algjör viðsnúningur frá því sem verið hefur.
Við ræðum við Pawel Bartoszek formann utanríkismálanefndar Alþingis í beinni útsendingu en samkvæmt þingsályktunartillögu um stefnu Íslands í málaflokknum er mikil áhersla lögð á samstarf við Bandaríkin.
Kristján Már Unnarsson fer yfir allt það helsta sem á að gera í vegamálum á næstu árum og segir okkur frá helstu verkefnum sem fá að bíða. Við sjáum myndefni af háskalegri eftirför lögreglu yfir Hellisheiðina og í íþróttapakkanum hittum við á konu á sjötugsaldri sem keppir reglulega í þríþraut.
Í Íslandi í dag hittum við magnaðan hóp einhentra kvenna, sem lætur ekkert stoppa sig.
