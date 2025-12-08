„Auðvitað er forgangsröðun jarðganga vonbrigði fyrir mig“ Tómas Arnar Þorláksson skrifar 8. desember 2025 12:55 Ingvar Þóroddsson, þingmaður Viðreisnar í Norðausturkjördæmi. vísir/vilhelm Mikil reiði og vonbrigði einkenndu fjölmennan fund á Seyðisfirði í gær þar sem ný samgönguáætlun var til umræðu að sögn forseta bæjarstjórnar Múlaþings. Viðreisn stóð fyrir fundinum en þingmaður flokksins segir breytta forgangsröðun jarðganga vonbrigði. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, formaður Viðreisnar, og Ingvar Þóroddsson, þingmaður flokksins í Norðausturkjördæmi, ræddu við íbúa Seyðisfjarðar um nýja samgönguáætlun í félagsheimilinu Herðubreið í gærkvöld. Þó nokkur óánægja ríkir á Austurlandi vegna samgönguáætlunar sem var kynnt á miðvikudag. Fjarðarheiðargöng voru tekin af lista forgangsröðunar jarðganga og Fljótagöng sett þeirra í stað í fyrsta sæti. Fjarðagöng eru nú í öðru til þriðja sæti á listanum. Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra las ekki skýrslu Rannsóknarmiðstöðvar Háskólans á Akureyri sem var birt sem fylgiskjal með samgönguáætlun. Stjórnarandstaðan hefur gagnrýnt það harðlega en Eyjólfur segist vísa í önnur gögn breyttri forgangsröðun til stuðnings. Jónína Brynjólfsdóttir, forseti sveitastjórnar Múlaþings og varaþingmaður Framsóknarflokksins, var á fundinum í gær og segir mikinn hita hafa verið í fundargestum. „Þó hann hafi farið sómasamlega fram að mestu þá fór það ekki á milli mála að fólki var heitt í hamsi. Það var mikil reiði, mikil vonbrigði. Fólk upplifir mikil svik og fólk var eins samstíga og einn salur getur orðið og talaði einu máli og það fór ekkert á milli mála hjá fundargestum hvað fólki finnst um þessa forgangsröðun jarðganga. Við skulum bara átta okkur á því að Austurland var næst í því að fá jarðgöng. Nú eru engin jarðgöng næst á Austurlandi.“ Ekki einhugur meðal stjórnarliða vegna málsins Ingvar Þóroddsson segist skilja vonbrigði á Austurlandi vel. Hann setti áherslu á Fjarðarheiðargöng í jómfrúarræðu sinni sem þingmaður á sínum tíma. „Auðvitað er forgangsröðun jarðganga vonbrigði fyrir mig. Ekki af því að ég telji að þessar jarðgangaframkvæmdir ekki brýnar en ég hef alltaf talað máli þess að Fjarðarheiðargöng verði áfram fremst eins og þau hafa verið síðustu fimm árin.“ Hann segir það ekki gott að Austurland sé ekki í fyrsta sæti þegar það kemur að jarðgangagerð. „Fjarðarheiðargöng eru fullhönnuð og tilbúin til útboðs. Það eru þau göng se mvið höfum tilbúin til að hefjast handan strax. Það er ekki bara það að Austurland sé fært neðar í forgangsröðuninni heldur erum við að setja göng þarna inn í forgang sem eru ekki tilbúin og það seinkar því hvenær við munum hefjast handan.“ Hefðir þú viljað hafa Fjarðarheiðargöng ennþá í fyrsta sæti? „Já það er náttúrulega það sem ég talaði um í minni jómfrúarræðu. Hins vegar styð ég markmið ríkisstjórnarinnar um að verameð fullfjármagnaða samgönguáætlun sem hægt er að ráðast í en ekki eitthvað svona áformaplagg sem er óskarlisti.“ Bara já eða nei spurning, er samhugur meðal stjórnarþingmanna vegna þessarar forgangsröðunar? „Mín svör við þeirri spurningu eru kannski svör við þessari spurningu líka.“ Semsagt nei eða blendnar tilfinningar? „Já.“ Breytt forgangsröðun langt frá því að vera einu vonbrigðin Jónína vonast til að einhver viðbrögð eða framkvæmdir fylgi fundinum. „Ég skora á forsætisráðherra að koma hér og eigi milliliðaluast samtal við okkar samfélag. Ég skora líka á innviðaráðherra að gera slíkt hið sama. Ég held það sé mjög mikilvægt að fólk gefi sér tíma og komi hér austur.“ Hún segir íbúa vænta þess að samgönguáætlun verði endurskoðuð. „Ef menn ætla að fara í jarðgöng hér er það mitt mat að það verði ekki gert á þessu kjörtímabili nema með því að bjóða Fjaðrarheiðargöng út. Það eru einu göngin sem eru tilbúin og einu göngin sem hægt er að segja með vissu að verið sé að rjúfa stopp í jarðgangagerð.“ Jónína Brynjólfsdóttir, forseti sveitastjórnar Múlaþings.Aðsend Jónína segir breytta forgangsröðun jarðganga langt því frá að vera einu vonbrigði nýrrar samgönguáætlunar fyrir Austurland. „Það er hægt að segja að samgönguáætlun eins og hún liggur fyrir í heild sinni er stórkostleg vonbrigði fyrir Austurland. Þar er ekki að sjá neinar framkvæmdir hvorki fara framar né breytast. Öxi er enn þá PPP-verkefni. Suðurfjarðavegur er ekkert framar. Við erum ekki að sjá neinar framkvæmdir hér að ráði. Það er verið að skerða framlög til Egilsstaðarflugvallar um helming og svo er sett á hringtorg hérna við Egilsstaði sem enga peninga kostar en samt er verið að dreifa því á tvö ár. Samgönguáætlun eins og hún liggur fyrir núna er vanvirðing í garð Austurlands,“ segir hún og bætir við: „Ég bara hvet utanríkisráðherra til að taka upp samtal við ríkisstjórnarborðið eftir fundinn í gær. Jarðgöng á Íslandi Samgöngur Viðreisn Múlaþing Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur