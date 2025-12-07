Innlent

Her­flug­vél snúið við í neyð

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Flugvélin var rétt svo lögð af stað þegar hún sneri við.
Bresk herflugvél lenti á Keflavíkurflugvelli vegna neyðartilfellis. Samkvæmt flugkóða var neyðartilfelli um borð.

Ekki liggur fyrir um hvers konar neyðartilfelli sé að ræða en vélin er rauðmerkt á vefsíðu Flight Radar sem þýðir almennt neyðartilfelli. Samkvæmt upplýsingum frá Isavia er ekki um stórtækt vandamál að ræða.

Flugvélin var á leið frá Keflavíkurflugvelli til Halifax í Kanada en sneri við og var því alls fjörutíu mínútur á flugi. Henni var lent á flugvellinum rétt eftir klukkan tvö.

Isavia vísað til Landhelgisgæslunnar en þegar fréttastofa leitaði þangað kom varðstjóri af fjöllum.

Fréttin hefur verið uppfærð.

