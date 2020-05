Þetta eru Íslendingarnir sem leika í Eurovision myndinni

Í lok júní verður nýjasta kvikmynd Will Ferrell, Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga, frumsýnd á Netflix. Myndin fjallar um þátttöku Íslands í keppninni.

Í myndinni fara Ferrell og Rachel McAdams með hlutverk íslensku Eurovision-faranna Lars Erickssong og Sigrit Ericksdottir, en nöfn þeirra hljóma næstum því eins og þau séu íslensk. Pierce Brosnan fer einnig með hlutverk.

Eurovision myndin var að stórum hluta tekin upp hér á landi og meðal annars á Húsavík en fjölmargir íslenskir leikarar koma við sögu í verkinu.

Á kvikmyndasíðunni IMDB er farið ítarlega yfir leikarahópinn og má þar sjá alla þá Íslendinga sem fara með hlutverk í Eurovision-mynd Will Ferrell.

Hér að neðan má sjá þá íslenska leikara sem leika í myndinni:

Jóhannes Haukur Jóhannesson

Ólafur Darri Ólafsson

Nína Dögg Filippusdóttir

Björn Hlynur Haraldsson

Guðmundur Þorvaldsson

Jói Jóhannsson

Brie Kristiansen

Arnmundur Ernst Björnsson

Björn Stefánsson

Smári Gunnarsson

Halldóra Thoell

Elín Pétursdóttir

Hannes Óli Ágústsson

Hlynur Þorsteinsson